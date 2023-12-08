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亞錦賽／林詔恩沒上非「藏牌」 大巨蛋登板期待喊聲

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞洲棒球錦標賽，中華隊投手林詔恩。記者蘇志畬／攝影
亞洲棒球錦標賽，中華隊投手林詔恩。記者蘇志畬／攝影

亞洲棒球錦標賽中華隊打完3場預賽，動用8名投手，剩下林詔恩、王政浩還沒登板，王政浩作為終結者人選之一，登板時機本就難說，林詔恩不是故意藏牌，而是前幾天感冒了。

總教練郭李建夫透露，原本計畫讓林詔恩在對巴勒斯坦隊之戰登板，但因前幾天發燒，讓他休息，後續對香港隊又因比賽提前結束，來不及上場，「他現在已經好了，鬥志高昂，今天跟王政浩兩人都有機會上場。」

雖錯過預賽登板，但林詔恩有機會站上台北大巨蛋投手丘，他說：「很想上去看看，感覺跟東京巨蛋不太一樣。」尤其今天票房已經完售，有望挑戰1.7萬人滿場，林詔恩也說：「很期待聽到喊聲，會有主場的感覺。」

對日本隊打線，林詔恩也有做功課，評估對手會較為難纏，尤其關注丸山壯史，「那位左打者，他的力量很大。」丸山壯史2022年曾以U23世界盃日本代表身分來台，並在冠軍戰從南韓隊手中敲出三分砲。

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