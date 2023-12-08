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亞錦賽／巴基斯坦獲中職贈球具 感謝台灣並讚運動是最好外交

中央社／ 台北8日電
參加亞錦賽的巴基斯坦隊。 中華棒協提供
參加亞錦賽的巴基斯坦隊。 中華棒協提供

中華職棒聯盟今天到新莊棒球場贈球具給來台參加亞錦賽的巴基斯坦隊，巴基斯坦領隊相當感動，強調台灣雖在外交處境上困難，但想讓國人更了解台灣，直言運動是最好的外交手段。

亞洲棒球錦標賽進入第2階段賽事，除晉級4支隊伍在台北大巨蛋進行超級循環賽，沒有晉級的球隊則在新莊棒球場進行排名賽。

巴基斯坦領隊阿里（Shah Ali）是巴基斯坦棒協理事長，之前受訪時就提及，巴基斯坦國內並不支持棒球運動、很難推廣，球具、設備都相當欠缺。中職聯盟表示，會長蔡其昌得知巴基斯坦有募集球具需求，特別指示準備球棒跟裝備送他們，除歡迎他們來台灣比賽，也鼓勵他們一起加油。

今天收到驚喜，讓阿里相當感動，他說：「謝謝中職、蔡會長，希望往後這些資源提供給需要的人，促進巴基斯坦棒球運動。」阿里更強調，這次來台灣比亞錦賽不只是感謝主辦單位、中職，「最想感謝台灣人民的愛。」

阿里提到，之前帶隊到日本札幌比賽，沒有像這次亞錦賽得到這麼多台灣球迷的加油，「即使台灣球迷不認識我們選手，還是會為我們加油，我們選手就說過，這裡很像第2個主場，這種感覺很溫暖。」

阿里也說：「真的很感動，這幾天一直在想我們球隊可以回饋台灣什麼，像是透過外交方面的系統，雖然巴基斯坦和台灣沒有邦交關係，但我們有一些學生在台灣留學，就想未來是不是可以送更多學生來台灣，做更多交流。」

巴基斯坦政府較親中，阿里也表示，知道台灣在外交上的處境很艱難，不過他希望透過民間交流維繫兩邊的感情，「政府歸政府，但民間可以做很多事情，運動是最好的外交手段。」他也相信，未來會有更多的巴基斯坦人知道台灣。

亞錦賽成棒

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