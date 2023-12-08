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Live／四局下中華得點圈有人吞3連K未得分 對日戰0:0僵局

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Live／四局下中華得點圈有人吞3連K未得分 對日戰0:0僵局

聯合新聞網／ 文字直播
中華隊曾仁和先發投球。 中華棒協提供
中華隊曾仁和先發投球。 中華棒協提供

【即時賽況報導】

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●五局上日本進攻─日本 0：0 中華

中華隊投手曾仁和，八棒三振。

●五局下中華隊進攻─日本 0：0 中華

日本嘉陽宗一郎投球。

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●四局上日本進攻─日本 0：0 中華

中華隊投手曾仁和，日本五棒三振；六棒三振；七棒外野飛球出局。

●四局下中華隊進攻─日本 0：0 中華

日本嘉陽宗一郎投球，二棒陳孝允中外野一壘安打，三棒林承飛三振，四棒劉基鴻打擊，跑者盜上二壘，打者遭三振；五棒廖健富三振。

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●三局上日本進攻─日本 0：0 中華

中華隊投手曾仁和，一棒保送，一壘有人；二棒打擊，跑者盜壘成功，二壘有人；打者擊出中外野一壘安打，形成一、三壘有人；三棒打擊，跑者盜二壘失敗；打者三振；四棒內野滾地球出局。

●三局下中華隊進攻─日本 0：0 中華

日本嘉陽宗一郎投球，八棒宋嘉翔內野一壘安打，九棒拿莫．伊漾打擊，跑者盜二壘失敗；打者遭到三振；一棒邱智呈內野滾地球出局。

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●二局上日本進攻─日本 0：0 中華

中華隊投手曾仁和，五棒內野滾地球出局，六棒右外野一壘安打，七棒內野滾地球出局，跑者上二壘；八棒保送，一、二壘有人；九棒三振。

●二局下中華隊進攻─日本 0：0 中華

日本嘉陽宗一郎投球，四棒劉基鴻中外野飛球出局；五棒廖健富中外野一壘安打；六棒陳文杰中外野飛球出局；七棒林靖凱三振。

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●一局上日本進攻─日本 0：0 中華

中華隊先發投手曾仁和，日本一棒內野飛球出局；二棒內野滾地球出局；三棒左外野二壘安打；四棒內野滾地球出局。

●一局下中華隊進攻─日本 0：0 中華

日本先發投手嘉陽宗一郎，一棒邱智呈內野飛球出局；二棒陳孝允內野滾地球出局；三棒林承飛右外野飛球出局。

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【賽前報導】

亞洲棒球錦標賽超級循環賽複賽中華隊今晚與日本交手，只要搶勝就確定晉級冠軍戰，先發打序與開幕戰相同，投手改為曾仁和與捕手宋嘉翔搭配，總教練郭李建夫直言場上決勝負。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽複賽今天在台北大巨蛋開打，中午場比賽韓國隊擊敗菲律賓隊，晚場中華隊與日本隊比賽，只要拿下勝利就確定晉級冠軍戰，中華隊打序與開幕戰對韓國相同、全力搶勝。

中華隊總教練郭李建夫表示，昨天晚上也有開情蒐會議，本來預想日本隊可能會是左投，但今天日本隊派出的先發投手嘉陽宗一郎資料也有看。

亞錦賽目前觀察下來還是台灣、日本、韓國隊實力較突出，郭李建夫也表示，日韓整體實力看起來，還是日本比較好一點，但場上的事情誰也說不準，只能鼓勵球員「我們是最好的」。

中華隊開幕戰與韓國隊在台北大巨蛋交手搶勝，接著預賽2場比賽到台中洲際棒球場舉行，複賽再回到大巨蛋，被問起對於場地的適應是否會受影響，郭李建夫表示，沒有藉口，也都有安排在大巨蛋練球，並引用日文說要在場上「真劍勝負」，今晚比賽場上決勝負、全力搶下這一勝。

台灣隊今天先發打序1到9棒依序為邱智呈（中外野）、陳孝允（右外野）、林承飛（游擊）、劉基鴻（三壘）、廖健富（指定打擊）、陳文杰（左外野）、林靖凱（二壘）、宋嘉翔（捕手）、拿莫．伊漾（一壘）。(中央社)

亞錦賽成棒

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