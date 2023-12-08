亞錦賽／漲到600元沒人買單？ 首場韓菲戰進場人數創新低

台北大巨蛋亞錦賽複賽票價全面調漲，第一場菲韓戰只有763人進場，寫下大巨蛋進場人數新低紀錄，原紀錄是12月5日午場巴基斯坦對上菲律賓的806人。

值得一提的是12/6預賽同樣是平日午場非中華隊賽事，當時票價只要200元，泰國與巴基斯坦的比賽就吸引了高達2004人進場，也是非中日韓三強出賽最多觀眾的場次。

亞錦賽複賽中華隊賽事內野全票從600元提升到1000元，外野從400元漲到800元；非中華隊賽事未開放外野，內野從200元調整到600元，今晚中華與日本之戰已完售。