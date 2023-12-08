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亞錦賽／漲到600元沒人買單？ 首場韓菲戰進場人數創新低
台北大巨蛋亞錦賽複賽票價全面調漲，第一場菲韓戰只有763人進場，寫下大巨蛋進場人數新低紀錄，原紀錄是12月5日午場巴基斯坦對上菲律賓的806人。
值得一提的是12/6預賽同樣是平日午場非中華隊賽事，當時票價只要200元，泰國與巴基斯坦的比賽就吸引了高達2004人進場，也是非中日韓三強出賽最多觀眾的場次。
亞錦賽複賽中華隊賽事內野全票從600元提升到1000元，外野從400元漲到800元；非中華隊賽事未開放外野，內野從200元調整到600元，今晚中華與日本之戰已完售。
亞錦賽預賽大巨蛋進場人數
12/3 晚 台韓戰 16647人
12/4 午 泰菲戰 1422人
12/4 晚 巴日戰 6178人
12/5 午 巴菲戰 806人
12/5 晚 日泰戰 6614人
12/6 午 泰巴戰 2004人
12/6 晚 菲日戰 9624人
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