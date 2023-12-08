快訊

國人年吃3500萬顆 降血壓藥含「這成分」恐致腦梗塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞錦賽／漲到600元沒人買單？ 首場韓菲戰進場人數創新低

聯合新聞網／ 綜合報導
台北大巨蛋舉辦亞錦賽。圖／聯合報系資料照 曾原信
台北大巨蛋舉辦亞錦賽。圖／聯合報系資料照 曾原信

台北大巨蛋亞錦賽複賽票價全面調漲，第一場菲韓戰只有763人進場，寫下大巨蛋進場人數新低紀錄，原紀錄是12月5日午場巴基斯坦對上菲律賓的806人。

值得一提的是12/6預賽同樣是平日午場非中華隊賽事，當時票價只要200元，泰國與巴基斯坦的比賽就吸引了高達2004人進場，也是非中日韓三強出賽最多觀眾的場次。

亞錦賽複賽中華隊賽事內野全票從600元提升到1000元，外野從400元漲到800元；非中華隊賽事未開放外野，內野從200元調整到600元，今晚中華與日本之戰已完售。

亞錦賽預賽大巨蛋進場人數

12/3 晚 台韓戰 16647人

12/4 午 泰菲戰 1422人

12/4 晚 巴日戰 6178人

12/5 午 巴菲戰 806人

12/5 晚 日泰戰 6614人

12/6 午 泰巴戰 2004人

12/6 晚 菲日戰 9624人

亞錦賽成棒

相關新聞

亞錦賽／菲律賓逼平南韓後輸球 中華射日即進冠軍戰

亞洲棒球錦標賽只有三強嗎？菲律賓隊今天讓南韓隊嚇出冷汗，4局上一度將落後扳平，但最終菲律賓隊仍以2：8落敗；這也代表晚場...

亞錦賽／大巨蛋滿場迎接中日戰 曾仁和抗嘉陽宗一郎

亞洲棒球錦標賽超級循環複賽今天開打，中華隊回師台北大巨蛋與日本隊交手，派出曾仁和先發，日本隊則由王牌嘉陽宗一郎出戰，開放...

亞錦賽／漲到600元沒人買單？ 首場韓菲戰進場人數創新低

台北大巨蛋亞錦賽複賽票價全面調漲，第一場菲韓戰只有763人進場，寫下大巨蛋進場人數新低紀錄，原紀錄是12月5日午場巴基斯坦對上菲律賓的806人。 值得一提的是12/6預賽同樣是平日午場非中華隊賽

亞錦賽／菲律賓9日對中華隊 派球速最快馬卡薩特先發

亞錦賽超級循環賽複賽中華隊明天將與菲律賓交手，菲律賓預計派直球可達146公里的馬卡薩特先發，馬卡薩特也是今年杭州亞運班底...

亞錦賽／決賽日大巨蛋內野加開！座位、交通攻略看過來

聯合報每天推出「圖解新聞」，希望藉由圖像設計幫助讀者理解生硬內容。這次的圖表帶你看台北大巨蛋將逐步開放座位，10日棒球亞錦賽冠軍賽可望有2.2萬人進場觀賽，疏運將如何因應、如何杜絕黃牛。

亞錦賽／大巨蛋全席開放達4萬人 未來將增開出入口

亞錦賽中日大戰今晚在台北大巨蛋登場，再度考驗人潮疏散及對周邊交通衝擊。北市交通局表示，延續前幾場賽事原則，鼓勵民眾搭大眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。