亞錦賽／菲律賓9日對中華隊 派球速最快馬卡薩特先發
亞錦賽超級循環賽複賽中華隊明天將與菲律賓交手，菲律賓預計派直球可達146公里的馬卡薩特先發，馬卡薩特也是今年杭州亞運班底，他表示中、日、韓實力都很好，會全力完成比賽。
亞洲棒球錦標賽超級循環賽中華隊今天首戰與日本交手，明天對手是菲律賓隊，菲律賓隊總教練比納羅（Orlando Binarao）透露，明天與中隊交手預計派出右投手馬卡薩特（Juan Paulo Macasaet）先發，馬卡薩特直球速度是全隊最快。
菲律賓隊日籍首席教練片山圭二表示，馬卡薩特直球速度不錯、滑球也很好，但控球需要再提升，有時候場上一有狀況就容易亂掉。
馬卡薩特也是今年杭州亞運菲律賓隊班底，當時對日本先發投0.2局沒被敲出安打，但投出偏多4次四壞保送，失掉3分責失分、承擔敗投。
28歲的馬卡薩特之前曾在軟體公司上班，目前攻讀碩士學位，他表示打球與讀書不衝突，希望未來可以結合所學、從事棒球相關工作。
片山圭二也提到，馬卡薩特之前原本有機會去日本打獨立聯盟，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消，但亞錦賽後預計會赴日本九州獨立聯盟打球，加入當地的新成立球隊。
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