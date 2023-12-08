亞錦賽／菲律賓9日對中華隊 派球速最快馬卡薩特先發

亞錦賽超級循環賽複賽中華隊明天將與菲律賓交手，菲律賓預計派直球可達146公里的馬卡薩特先發，馬卡薩特也是今年杭州亞運班底，他表示中、日、韓實力都很好，會全力完成比賽。

亞洲棒球錦標賽超級循環賽中華隊今天首戰與日本交手，明天對手是菲律賓隊，菲律賓隊總教練比納羅（Orlando Binarao）透露，明天與中隊交手預計派出右投手馬卡薩特（Juan Paulo Macasaet）先發，馬卡薩特直球速度是全隊最快。

菲律賓隊日籍首席教練片山圭二表示，馬卡薩特直球速度不錯、滑球也很好，但控球需要再提升，有時候場上一有狀況就容易亂掉。

馬卡薩特也是今年杭州亞運菲律賓隊班底，當時對日本先發投0.2局沒被敲出安打，但投出偏多4次四壞保送，失掉3分責失分、承擔敗投。

28歲的馬卡薩特之前曾在軟體公司上班，目前攻讀碩士學位，他表示打球與讀書不衝突，希望未來可以結合所學、從事棒球相關工作。

片山圭二也提到，馬卡薩特之前原本有機會去日本打獨立聯盟，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響取消，但亞錦賽後預計會赴日本九州獨立聯盟打球，加入當地的新成立球隊。