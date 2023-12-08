亞錦賽／大巨蛋全席開放達4萬人 未來將增開出入口

亞錦賽中日大戰今晚在台北大巨蛋登場，再度考驗人潮疏散及對周邊交通衝擊。北市交通局表示，延續前幾場賽事原則，鼓勵民眾搭大眾運輸；隨著座位陸續開放，將加開停車場出入口，也會開啟尚未與大巨蛋地下通廊連通的捷運國父紀念館站五號出口。

亞錦賽決賽在大巨蛋舉辦，先前觀眾人數最多一萬七千人，挺過測試賽及亞錦賽開幕，十日總決賽決定再加開四千七百個座位，屆時觀眾上看二萬二千人，時值下班尖峰時段，對周邊交通勢必再增衝擊。

北市府鼓勵搭乘大眾運輸，共十六線公車停靠大巨蛋周邊，以及遠雄巨蛋開闢松山車站線、台北一○一／世貿線等六線免費接駁車。北捷採人潮疏導管制、加密列車班距、視人潮狀況啟動過站不停三措施，配合賽事進場時間，板南線最密二分半鐘到三分鐘一班。

針對未來大巨蛋全席開放至四萬人，北市交通局科長林育生說，大原則不變，但大巨蛋內部停車場出入口，會從現行的忠孝逸仙一進一出，加開菸廠路一進一出、光復南路二出一進；同時大巨蛋也會開啟與捷運板南線國父紀念館五號出口的地下通道，提供更多疏散動線。