亞錦賽／10日決賽 大巨蛋內野加開4700席

亞錦賽再度帶動國內棒球風潮，中韓大戰獲勝讓更球迷歡騰不已，但同時也抱怨座位太少，無法讓更多人進場觀賽。遠雄昨宣布，十日決賽再加碼四千七百個座位，屆時總座位數上看近二萬二千席，已是滿場的一半。

昨天棒協開放搶十二月八、九日共四場次門票，中華隊賽事開放一萬七千個座位，中日戰開賣廿五分鐘完售，中菲戰則是廿五分鐘後剩輪椅席；至於十日決賽日加開座位，遠雄表示「球迷的心聲，遠雄巨蛋公司聽到了」。

遠雄表示，開幕中韓之戰湧進一萬七千位球迷觀戰，連日來不少球迷期盼能加開座位，今晚中日大戰來不及臨時加開，決賽在冠亞軍規畫開放更多座位，經場地盤整，確認加開內野第二層觀眾席近四千七百個座位，屆時進場觀眾將有二萬一千七百人。

亞錦賽熱鬧開打，黃牛卻藉機牟利，開幕賽一票難求，網路隨即出現黃牛票，猖獗喊價至數千元，北市警方查獲其中一人就有五十二張票。有球迷發現，網路盛行「搶票機器人」，還提供教戰手冊，懷疑與近來球賽門票秒殺有關。

林姓球迷說，透過程式碼編寫自動化腳本，將購票者買票時所需填寫資料都事先填好，加快買票速度，比人工輸入要快許多。這類機器人沒有干擾售票系統運作，在法律上是否構成「其他不正方式」定義也有疑義。

立法院今年五月三讀通過「文化創意產業發展法」修正案，增列打擊黃牛條款，立法院教育與文化委員會前天審議「運動產業發展條例增訂第二十四條之一文案」，處票面金額定價十至五十倍罰鍰；對大巨蛋壓力測試賽等免費索票進場的賽事遭黃牛販售，也可處每張最多一萬八千元。

但目前中央法令尚未公布實施，北市消保官楊麗萍表示，台北大巨蛋棒球賽事不是藝文票券，目前只能用社維法裁罰，現行法令沒有規範，無法行政處理，只能呼籲消費者不要買黃牛票。

球迷建議可改變售票方式，例如採登記和隨機抽籤制度，且需預付訂金，登記結束再隨機抽籤決定，中籤者即獲入場券；抽中者須憑身分證件入場或綁定個人手機電子票券入場。售票方可推出限定時間的公開交易平台，讓臨時不克前往者有機會透過合法透明管道買賣，每券限交易一次。

北市警局說，目前共查獲大巨蛋黃牛八十五件、八十六人次，依違法社會秩序維護法法辦，目前尚查無搶票程式。