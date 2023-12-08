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亞錦賽／今台日大賽！我皮繃緊 備戰左投

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中華隊複賽首戰對日本隊預計推出曾仁和先發。 聯合報系資料照
中華隊複賽首戰對日本隊預計推出曾仁和先發。 聯合報系資料照

亞洲棒球錦標賽超級循環複賽今天開打，中華隊回師台北大巨蛋，將與假想敵之一的日本隊交手，左打居多的中華隊提防對方左投應戰，隊長拿莫．伊漾說：「皮要繃緊一點。」

複賽戰力中、日、韓三強鼎立，菲律賓相對弱勢，在菲律賓首戰輸南韓隊前提下，中華隊只要贏日本就挺進冠軍戰，昨天中華隊到大巨蛋重新適應場地。

隊長拿莫．伊漾說：「有特別注意對方3個左投，都有一定水準，力量型、控球型都有，投手水準跟預賽一定有差，我們擊球率要提高，有失投球的話要掌握。」

日本隊有藤村哲之、加藤三範、秋山翔3名左投，投手教練周宗志指出，預測對方會以左投應戰，「對方投手能夠搶好球，但失投球偏多，要注意。」

針對對方打者，周宗志認為就資料來看，整體打線速度快，左打者也多，對變化球掌握度沒那麼高，「但因為前一輪投手強度不同，參考就好，還是要看比賽實際狀況。」

中華隊在預賽取得三連勝，日本隊雖由社會人球員組成，但在B組同樣三連勝，日本隊總教練川口朋保表示，對中華隊的關注度與南韓隊相同，棒次、戰術上不會刻意調整。

拿莫．伊漾本屆賽事火燙手感被日本隊注意到，他笑說：「謝謝他們注意到，我打第9棒可能對手掉以輕心，但日本隊不一樣。」

亞錦賽成棒

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