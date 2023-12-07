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亞錦賽／拿莫．伊漾受日本隊關注 遮陽膏成特色

中央社／ 台北7日電
中華隊拿莫．伊漾。 圖／中華棒協提供
中華隊拿莫．伊漾。 圖／中華棒協提供

亞洲棒球錦標賽台灣隊明天在台北大巨蛋交手日本隊，被日本投手列為關注對象的台灣隊長拿莫．伊漾臉上2條遮陽膏很有特色，他說，日本投手很敢對決，有一定水準，會全力以赴。

台灣隊明天預計推投手曾仁和先發，日本隊尚未公布先發投手。台灣隊今天練球日一起看了日本隊情蒐，拿莫．伊漾表示，除了解日本王牌右投嘉陽宗一郎，也看了其他3名左投，「我們左打滿多的，都有在看。」

拿莫．伊漾談到日本實力時說，有一定水準、不簡單，跟預賽差很多，「皮會繃緊一點」，主要是日本很敢對決，不能被壓著，要提高擊球命中率並掌握好失投球。

嘉陽宗一郎受訪時曾說，台灣隊陣中，對打擊近況佳的拿莫．伊漾印象最深刻；拿莫．伊漾表示，打第9棒就是求上壘、掌握失投球，但對到日本隊不好講。他笑說：「謝謝日本那麼看好我，有受到矚目的感覺」，明天會全力以赴。

除打擊實力受關注，拿莫．伊漾左、右臉各貼2條遮陽膏，也讓日本球員、教練印象深刻；拿莫．伊漾表示，他會畏光，即使是晚間比賽，只要有燈光就會塗遮陽膏。

至於為何要塗2條，拿莫．伊漾說，是學美國職業棒球大聯盟（MLB）好手塔提斯（Fernando TatisJr.），「好像很帥」，之前塗2條就打得不錯，但打不好時就會被問要不要塗3條。

擔任台灣隊長的拿莫．伊漾賽前、賽後都會跟隊友精神喊話，他說：「我講話他們都會聽，滿高興的，有被認可當隊長的感覺」，上車前也會問隊友球衣帶了沒，「有點像保母。」

亞錦賽成棒 拿莫．伊漾

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