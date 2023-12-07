亞錦賽／中華隊棒球十大熱門選手 夢幻名單你最愛誰？

2023年亞洲棒球錦標賽於12月3日正式舉行，賽事一直持續到10日，這次除了臺中洲際棒球場及新莊棒球場之外，也將首次使用臺北大巨蛋舉行國際賽事，引起外界關注。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出這次中華隊出戰亞錦賽的十大熱門選手，一起來幫你喜歡的球員加油吧！

image source：FB／中華民國棒球協會粉絲團

No.10 邱智呈（統一獅）

「小黑」邱智呈目前效力於統一獅，在今年球季出賽82場被敲71安、5轟、23打點，打擊率0.313，主要的打擊數據都寫下生涯單季新高，在下半季更成為獅隊重要的外野戰力。

該次的亞錦賽，同時也是邱智呈成棒的第一個國際賽，讓不少人都相當期待邱智呈能在這次的亞錦賽有精彩的表現，「加油，期待你在亞錦賽的表現」、「機會是留給準備好的人，期待小黑的表現」。

No.9 孫易磊（日本火腿）

目前效力於日本火腿鬥士隊的孫易磊，在今年U18世界盃棒球賽中大放異彩，引起美國、日本多支球團高度關注，最後決定加盟火腿鬥士隊，並簽下4年的合約，球迷都相當期待站在一軍。

年僅18歲的孫易磊，是球隊中最年輕的選手，雖然年輕，但孫易磊仍被徐若熙大讚「天生自帶光芒」，網友也相當期待年輕小將的表現，「雖然年輕但實力仍然不容小覷」。

No.8 林承飛（樂天桃猿）

目前效力於樂天桃猿的林承飛，來自平鎮高中，當時富有天份的他，學校教練藍文成曾經稱讚他「天才型球員，球感、打擊能力天生特別出色」，高中畢業參與季中選秀時，獲得 Lamigo 桃猿隊的青睞。

林承飛就在加入職棒後的九月在二軍達成完全打擊，更在一軍敲出首轟，成為中華職棒目前敲出生涯首轟中最年輕的球員。而林承飛該次在亞錦賽擔任主力游擊手，不少球迷也相當期待「為國家付出，TeamTaiwan最棒，亞錦賽加油」！

No.7 宋嘉翔（樂天桃猿）

年僅19歲的宋嘉翔，目前效力於樂天桃猿，在2022年入選世界盃U18正選名單，擔任中華隊主戰捕手，賽會累積15個打數，擊出3支安打，打擊三圍僅.200 / .400 / .267，但當時的表現也被日媒稱讚為「爆肩」。

該次亞錦賽，宋嘉翔和林辰勳兩人也扛起國家隊捕手重擔，雖然兩人平均年齡僅20歲，但總教練郭李建夫對兩人都相當有信心，「都已經是職棒球員，不會擔心年紀輕」。

No.6 曾仁和（樂天桃猿）

目前效力於樂天桃猿的曾仁和，曾效力於美國大聯盟芝加哥小熊。該次的亞錦賽，是曾仁和自從2013年世界棒球經典賽後，再次披上國家隊球衣。曾仁和也透露自已沒有球數限制，只求不要受傷就好。

曾仁和也表示因為才剛結束台灣大賽，自己沒有休息多久，但狀況調整得不錯，將會在亞錦賽中全力以赴，網友們也紛紛鼓勵，「繼續為未來每一場賽事加油」、「12月亞錦賽為你加油，相信你可以的」。

No.5 徐若熙（味全龍）

目前效力於味全龍的徐若熙，當時初登板徐若熙就演出3.2局11個出局數全飆出三振的表現，不僅登上世界棒壘球總會（WBSC）主頁，更讓受到外媒大肆報導，日媒甚至以「令人興奮的大物投手」來形容徐若熙。

近日，美國知名棒球分析網站《FanGraphs》也更新2023年國際新秀42人排行榜，徐若熙也首度上榜球探報告指出，徐若熙在動TJ手術前的球速已經能來到94-96英哩，同時還有3種變化球作為搭配，「真的實力備受肯定」。

No.4 林靖凱（統一獅）

目前效力於統一獅的林靖凱，被稱為「喵村希望」以驚人的守備功力引起球迷關注，在2021年更以不到21歲的年紀，拿下年度金手套獎，成為中職歷史上最年輕的金手套獎得主，季末不僅蟬聯二壘手金手套2連霸，也拿下最佳十人。

此外，林靖凱在青棒時期就與現在效力於中信兄弟隊的江坤宇共組「平鎮黃金二游防線」，而該次亞錦賽是林靖凱、林承飛首度搭配，兩人分別擔任二壘及游擊，讓不少球迷表示「相當期待兩人的連線」。

No.3 陳文杰（中信兄弟）

中信兄弟外野手陳文杰在2016年的選秀中獲得中信兄弟青睞，效力中信兄弟總共7個球季，一軍出賽406場，本季出賽99場，打擊率僅.191。陳文杰也在該次台鋼雄鷹擴編選秀中被挑中，未來將效力於台鋼雄鷹。

陳文杰對於受到台鋼雄鷹的青睞，除了感謝兄弟球團的培養之外，也感謝台鋼球團的肯定，知道自己成績並不理想，被選到相當榮幸。球迷也紛紛表示「期待你未來的表現」、「趕快調整狀態，相信會越來越好」。

No.2 廖健富（樂天桃猿）

目前效力於樂天桃猿的廖健富，在高中時就以優異的打擊實力引起關注，當年更是中華職棒史上首位高中生狀元。在本季也繳出打擊三圍0.313 / 0.388 / 0.522的優異表現，此外，還有22支全壘打、83分打點的表現，也成功收下個人首座中職打點王。

廖建富今年除了拿下中職打點王，還入圍年度MVP。該次入選亞錦賽，與劉基鴻被認為是新生代中華隊的中心打線，實力備受肯定，「今年的表現真的很好，相信你在亞錦賽也會有好表現」、「廖健富加油啦看好你」。

No.1 劉基鴻（味全龍）

目前效力於味全龍的劉基鴻，為2019年選秀會上，味全重返中職後所選到的狀元郎，為球團極力培養的重砲手，在今年的台灣大賽中，除了有兩支全壘打的表現之外，還繳出0.367 / 0.394 / 0.633優異的打擊三圍成績，成為味全龍本季奪冠的大功臣之一。

亞冠賽中，劉基鴻在對上韓國一戰中擊出陽春砲，讓台灣球迷們都相當期待他該次的表現，「實力越來越好了，就連一開始大家擔心的守備，也開始慢慢在進步了」、「劉基鴻我愛你」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年11月29日至2023年11月28日，共1年。

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