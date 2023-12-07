亞錦賽／我勝香港晉級 明天抗日大戰

中華隊在亞洲棒球錦標賽延續贏球氣勢，昨在「消化試合」提前5局以17：2擊敗香港隊，預賽3戰全勝，帶1勝進入超級循環複賽，將在明天面對日本、後天對戰菲律賓，全力爭取10日冠軍賽席次，總教練郭李建夫喊話：「完美的預賽結果，持續把手感保持到決賽。」

中華隊由來自業餘成棒合作金庫隊的20歲投手賴延峰先發，投4局被敲4安打、失2分，1局上就被陳卓喬掃出三壘打，鄭鎧霆補上高飛犧牲打，讓香港成為先馳得點的一方。

0：1落後沒有維持太久，中華隊1局下由劉基鴻敲兩分砲逆轉，前3局都維持單局2分進帳，第4局開始火力爆發，前5位打者都上壘，最終打了12人次、攻下8分。中華隊5局下由宋晟睿在滿壘敲安先送回2位隊友，高育瑋的安打再攻下中華隊第17分，提前終結戰線。

劉基鴻單場4安打、貢獻4分打點，「上來就是積極進攻，把握對方的失投球。」劉基鴻坦言知情「聽牌」完全打擊，場邊隊友林承飛也在說，要他往右外野打、拚三壘安打，「但打不過去，沒辦法。」

此戰在台中洲際棒球場進行，共2318人進場，同時間在台北大巨蛋的日本、菲律賓之戰，湧入驚人的9624人，大巨蛋熱潮持續發酵。中華隊接下來回到台北大巨蛋出賽，門票將於今天中午12點全面開賣，內野全票1000元、外野800元。