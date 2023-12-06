亞錦賽／劉基鴻差點完全打擊 有想往右半邊打

亞洲棒球錦標賽中華今天17比2提前擊敗香港，其中劉基鴻轟出2分砲，全場包辦4安打，只差1支三壘安打就能完全打擊，他賽後表示，最後一打席有想往右半邊打，但打不過去。

中華隊在預賽首戰以4比0擊敗韓國隊，昨天以19比0擊敗巴勒斯坦，今天預賽最後一場，在洲際棒球場與香港隊交手，最終以17比2提前在第5局擊退香港隊，預賽取得3連勝，以全勝之姿、帶1勝晉級超級循環賽。

此戰中華隊第4棒劉基鴻打擊大爆發，全場4打數敲出4支安打，包辦4打點、4得分，其中在第1局轟出2分砲，還有一壘安打、二壘安打，只差1支三壘安打就能達成完全打擊；另外，開路先鋒邱智呈3打數敲出2支安打，選到1次保送，包辦3分打點。

賽後劉基鴻接受轉播單位訪問時表示，「上場就是積極進攻、打好球，把握對方失投球。」劉基鴻在此戰有機會挑戰完全打擊，不過最後在5局下敲出一壘安打，他笑說：「在場下隊友有跟我說這件事，上去想說往右半邊打，但是打不過去就算了。」

一路從中職例行賽、總冠軍賽，打到現在亞錦賽，劉基鴻指出，「持續做賽季中做的事情，透過重量訓練恢復自己身體狀況，維持到現在。」

中華隊在預賽順利以3連勝晉級，中華隊總教練郭李建夫表示，「大家表現都很好，投手控球能力都不錯，打擊每一場都發揮得很好，有完美的預賽結果，希望持續把手感保持到複賽。」

中華隊先發投手賴延峰此戰對香港隊用42球投4局，被敲出4支安打，沒有出現四壞球保送，送出5次三振，失掉2分。對於賴延峰的表現，郭李建夫指出，「整體上我覺得還好，直球偏高，放球點、出力點稍微調整一下。」