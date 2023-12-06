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亞錦賽／香港讓中華隊首度掉分 劉基鴻兩分砲一棒討回
亞錦賽今天進入預賽最後一天，中華隊已確定以A組第一晉級複賽，與香港隊之戰形成消化試合，儘管已經無關晉級，但香港隊1局上就讓地主球迷驚艷，三壘打加高飛犧牲打成為先開張分數的一方，劉基鴻隨後在1局下以兩分砲逆轉戰局。
中華隊由來自業餘成棒合作金庫隊的20歲投手賴延峰先發，1局上以三振開局後，被陳卓喬掃出左外野方向三壘打，香港陣營士氣大振，下一棒鄭鎧霆打向右外野的高飛犧牲打，以基本功率先開張分數。
中華隊在首戰以4：0擊敗南韓隊，昨天以19：0擊敗巴勒斯坦，這一分也是中華隊在本屆賽會首度掉分。
0：1落後局面沒有維持太久，中華隊下半局馬上由劉基鴻敲出兩分砲，一棒逆轉戰局。
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