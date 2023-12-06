快訊

開幕1周就大排長龍！士林夜市開賣大陸傳統點心 網友不酸了：確實特別

性騷環抱下屬還說「好香」 懲戒法院前院長李伯道被監院彈劾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞錦賽／香港讓中華隊首度掉分 劉基鴻兩分砲一棒討回

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
劉基鴻開砲。 中華棒協提供
劉基鴻開砲。 中華棒協提供

亞錦賽今天進入預賽最後一天，中華隊已確定以A組第一晉級複賽，與香港隊之戰形成消化試合，儘管已經無關晉級，但香港隊1局上就讓地主球迷驚艷，三壘打加高飛犧牲打成為先開張分數的一方，劉基鴻隨後在1局下以兩分砲逆轉戰局。

中華隊由來自業餘成棒合作金庫隊的20歲投手賴延峰先發，1局上以三振開局後，被陳卓喬掃出左外野方向三壘打，香港陣營士氣大振，下一棒鄭鎧霆打向右外野的高飛犧牲打，以基本功率先開張分數。

中華隊在首戰以4：0擊敗南韓隊，昨天以19：0擊敗巴勒斯坦，這一分也是中華隊在本屆賽會首度掉分。

0：1落後局面沒有維持太久，中華隊下半局馬上由劉基鴻敲出兩分砲，一棒逆轉戰局。

香港隊陳卓喬敲三壘打，並靠高飛犧牲打跑回分數，讓中華隊在本屆賽會首度失分。圖／中華棒協提供
香港隊陳卓喬敲三壘打，並靠高飛犧牲打跑回分數，讓中華隊在本屆賽會首度失分。圖／中華棒協提供

亞錦賽成棒

延伸閱讀

亞錦賽／中華隊消化試合維持勝利打線 留住比賽亢奮感

棒球亞錦賽整理包 12/3開打 這裡看賽程、戰績及中華隊名單

Live／中華隊徐若熙飆10K聯手孫易磊鎖死南韓 4:0奪大巨蛋首勝

亞錦賽／兩代狀元劉基鴻、廖健富 國際賽檢驗台灣年輕強打能耐

相關新聞

亞錦賽／香港讓中華隊首度掉分 劉基鴻兩分砲一棒討回

亞錦賽今天進入預賽最後一天，中華隊已確定以A組第一晉級複賽，與香港隊之戰形成消化試合，儘管已經無關晉級，但香港隊1局上就...

亞錦賽／複賽門票7日開賣！內野1000、外野800元 維持1.7萬席

亞洲棒球錦標賽即將進入超級循環複賽階段，今天公布售票資訊，中華隊賽事內野全票票價1000元、外野800元，仍維持開放1萬...

亞錦賽／中華隊消化試合維持勝利打線 留住比賽亢奮感

亞洲棒球錦標賽預賽最後一天，中華隊出戰香港隊，對形勢已無任何影響，先發打線仍維持前兩戰的組成，僅捕手再換成宋嘉翔，來自業...

亞錦賽／巴基斯坦先發投手完投 吃鳳梨酥更有力量

亞洲棒球錦標賽巴基斯坦今天靠著先發投手穆沙拉夫・汗完投9局僅失1分表現，終場4比1擊敗泰國隊，他笑說，吃了台灣鳳梨酥之後...

亞錦賽／中市府邀請球迷加油集氣 力挺中華隊再次摘冠

亞洲棒球錦標賽昨天在台中洲際棒球場開打，中華隊以19：0大勝巴勒斯坦，分組賽取得2連勝，確定分組第1挺進8日開打的超級循...

亞錦賽／南韓5局「扣倒」巴勒斯坦 4強球隊全數出爐

亞洲棒球錦標賽最後一張4強門票，無意外由南韓隊拿下，今天提前在5局以19：1擊敗全場6次失誤的巴勒斯坦隊，收下A組第二，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。