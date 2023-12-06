亞錦賽／中市府邀請球迷加油集氣 力挺中華隊再次摘冠
亞洲棒球錦標賽昨天在台中洲際棒球場開打，中華隊以19：0大勝巴勒斯坦，分組賽取得2連勝，確定分組第1挺進8日開打的超級循環賽，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕前往球場，為中華隊加油打氣，全程觀戰加油。
他說，中華隊在洲際主場氣勢旺盛，今晚迎戰香港，歡迎球迷踴躍進場，繼續為中華隊應援。
李昱叡表示，中華隊上屆亞錦賽就在洲際球場拿下暌違18年的金盃，市長也特別錄製應援影片，號召國人入場觀賽，力挺中華隊；本屆中華隊延續冠軍隊伍氣勢，首戰擊敗南韓後，在洲際第2戰迎戰巴勒斯坦，廖健富首局轟出全壘打，提前6局結束以19：0獲勝，期待今晚迎戰香港連戰連勝，再次摘冠。
運動局指出，近年洲際球場陸續承辦重要國際賽，獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」的美譽，包括吸引全球棒壇矚目的世界棒球經典賽，成功帶動棒球熱潮，以及2019亞錦賽、世界12強棒球賽、U18及U23世界盃棒球賽等多項指標性賽事，帶動台中運動經濟發展，也顯示台中辦理國際賽的能力受到肯定。
運動局邀請全國球迷一起為中華隊加油集氣，力挺中華隊將冠軍盃留在台灣，相關賽事訊息請上中華棒協粉絲團（https://www.facebook.com/CTbaseballteam/）查詢。
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