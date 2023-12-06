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亞錦賽／香港教練團有前中職球員 中華隊推合庫賴延峰先發

中央社／ 台北6日電
中華隊預賽最後一戰在洲際棒球場與香港隊交手，推出合庫好手賴延峰先發。 聯合報系資料照
中華隊預賽最後一戰在洲際棒球場與香港隊交手，推出合庫好手賴延峰先發。 聯合報系資料照

亞洲棒球錦標賽中華隊目前已確定以分組第1晉級複賽，今天在晚間要進行最後一場預賽，在洲際棒球場與香港隊交手，推出合庫好手賴延峰先發，香港隊則是教練團有許多熟面孔。

亞錦賽預賽分為A、B組，地主中華隊與韓國、巴勒斯坦、香港隊分在同一組，開幕戰中華隊以4比0擊敗韓國隊，昨天則以19比0提前6局「扣倒」巴勒斯坦隊，奪下2連勝，確定以A組分組第1晉級。

中華隊今天晚間將於台中洲際棒球場迎戰香港隊，為超級循環賽制的複賽做調整，推出業餘合作金庫隊好手賴延峰先發。年僅20歲的賴延峰自平鎮高中畢業後，一直思考是否投入中職選秀，先到合庫棒球隊磨練，也已經成為正式球員，去年也有打U23世界盃棒球賽。

這次香港隊由總教練區學良領軍，教練團陣中包括葉明煌、陳柏丞、郭峻偉都是台灣人，其中郭峻偉直到去年還效力中職統一獅隊，季末被釋出，之後在葉明煌牽線下到香港教球。另外，香港隊陣中的外野手温子賢，目前就讀台灣的文化大學，為陣中主砲。

亞錦賽成棒

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