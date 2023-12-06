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亞錦賽／被中華隊扣倒 巴勒斯坦仍「脫帽鞠躬」感動球迷

聯合新聞網／ 綜合報導
巴勒斯坦球員們向球迷致謝。 圖／中華棒協提供
巴勒斯坦球員們向球迷致謝。 圖／中華棒協提供

巴勒斯坦昨天在亞錦賽被中華隊以19：0扣倒，賽後巴勒斯坦球員們仍展現風度，向現場球迷致謝，獲網友們一致好評。

巴勒斯坦球員們賽後聚集在一起，向觀眾席揮手、鞠躬脫帽致意，現場球迷們也起立鼓掌回應。還有巴勒斯坦球員為中華隊總教練郭李建夫披上禮物，展現運動家精神。

網友們見到感人畫面後紛紛表示，「超有愛的一支隊伍，很喜歡他們的團隊氣氛」、「太棒了，祝福巴國球員都平安，遠離戰亂」、「巴勒斯坦球員真的很讚，很有風度、沒放棄、又很歡樂」、「這就是棒球的迷人之處」、「超越勝負的感動」。

中華隊先拿到2勝，由於A組只剩南韓、巴勒斯坦其中1隊將拿到2勝，而中華隊對這兩隊皆取得勝場，確定會以分組第一晉級複賽，8日晚上6點半將在台北大巨蛋迎戰B組第一的球隊。

亞錦賽成棒

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