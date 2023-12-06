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亞錦賽／台北大巨蛋獲日媒好評 「超高天井」引關注

聯合新聞網／ 綜合報導
台北大巨蛋超高的天井（屋頂）引起日媒關注。 圖／聯合報系資料照
台北大巨蛋超高的天井（屋頂）引起日媒關注。 圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋等了32年終於正式啟用，日媒也來台觀察，發現大巨蛋的天井（屋頂）高達74.5公尺，比日本所有巨蛋球場都還高。

據日媒「體育報知」報導，記者踏入大巨蛋第一個感受是「天井好高啊！」從球場看向天井，感覺非常寬敞。

文中提到，從捷運國父紀念館站下車，台北大巨蛋就在眼前，地標101也在球場附近。球場草皮採用日本Mizuno生產的人工草皮「MS CRAFT BASEBALL TURF」，這是首度在日本外使用，由於剛鋪設不久，感覺還有點硬。唯一讓人擔憂的是觀眾席以白色為主，但整體來看還是一座壯觀的球場。

日本棒球記者横尾弘一也指出，東京巨蛋天井高度為56.2公尺，大阪巨蛋60公尺，名古屋巨蛋64.3公尺，西武巨蛋64.5公尺，福岡巨蛋68公尺，北海道「Es Con Field 」70公尺，台北大巨蛋的天井高度，也引發亞錦賽日本球員的關注。

横尾弘一也點出球場草地偏硬的問題，球員們表示容易減緩球的滾動速度；比賽中有球員因缺乏在人工草皮打球經驗，守備時不慎被絆倒。横尾弘一還介紹大巨蛋其他硬體設施，直言這是「世界級的巨蛋球場」。

亞錦賽成棒

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