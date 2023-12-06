亞錦賽／廖健富敲中華隊首轟 6局扣倒巴勒斯坦

中華隊賞給首次參與亞洲棒球錦標賽的巴勒斯坦一場震撼教育，昨天提前在6局以19：0結束比賽，中華隊2勝在手，鎖定A組第一，打回8日在台北大巨蛋進行的超級循環複賽。

中華隊打線首局就開火，林承飛敲二壘打先馳得點，廖健富補上兩分砲，為中華隊在本屆賽會首轟。同場扛第2棒的巴勒斯坦先發投手哈利姆，最終只投2局、失5分，後續移防外野、游擊。

第3局換上的投手穆薩控球迎來悲劇，面對中華隊11人次只拿到2個出局數，被敲3安打、6次四死球保送，被攻下7分大局；眼看比賽逼進提前結束，中華隊也開始走馬換將。

左投張景淯因具備旅美資歷，而對手皆來自美國，因此被欽點扛起此戰先發，投3局讓演出9上9下、飆7次三振。後續3任投手各負責1局，僅伍祐城被敲1支三壘打，聯手封鎖巴勒斯坦打線。

總教練郭李建夫表示，張景淯的直球速度、變化球都有達到壓制效果，啟動換投，是因考量分數已拉開，「後面安排3位投手上來，是希望維持比賽感覺。」張景淯則指出，面對久違的先發，自己並沒有想太多，「就是做好自己的事情，捕手要的位置，我就想辦法丟到那邊。」他說此役做得最好的地方就是控球，「表現出最好的自己」。

中華隊今天碰上香港隊，對晉級情勢並無影響，8日晚上6點半將在台北大巨蛋迎戰B組第一的球隊，A組另一席由南韓、巴勒斯坦爭奪；B組確定由日本、菲律賓晉級，兩隊今晚交手決定分組第一。