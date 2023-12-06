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亞錦賽／門票秒殺 北市議員提黃牛條款 買賣都罰

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北報導
台北市議員秦慧珠認為，租借北市各場館辦活動含大巨蛋、演唱會、比賽等，一律以實名制購票，也建議北市府要訂定自治法律。記者邱書昱／攝影
台北市議員秦慧珠認為，租借北市各場館辦活動含大巨蛋、演唱會、比賽等，一律以實名制購票，也建議北市府要訂定自治法律。記者邱書昱／攝影

台北大巨蛋目前正上演亞洲棒球錦標賽，12月3日開幕戰門票秒殺，傳出黃牛抬價，議員希望北市以自治條例，禁止黃牛買北市各場館票券。

蔣萬安表示，會請法務局研議。如果中華隊有進到決賽，觀賽人數希望能開到2萬人。

議員秦慧珠昨質詢時說，北市府要訂定自治條例，加強處罰賣黃牛票的罰則，販售黄牛票的行為者，2年內不得再購買台北市各場館票券；而購買黃牛票者，3個月內禁止購票。

法務局長連堂凱表示，黃牛票已困擾許久，目前是採實名制，也曾有研議1人限購1張，但如果一家4口，可能會發生有人搶到票、有人卻沒搶到的狀況，因此，細節會再與文化局、體育局研議，同時請消保官協助。

美國歌手泰勒絲Taylor Swift據傳明年1月、3月底到4月可能會來台北大巨蛋開唱，市議員詹為元昨質詢問及此事，文化局長蔡詩萍回應，目前還是傳聞中，身為文化局長希望有機會替台灣流行音樂爭取場地。

體育局長王泓翔說，現在除了體育賽事外，其他臨時性活動都要符合使照規定，亞錦賽結束後，會跨局處討論。

詹為元也詢問，亞錦賽總冠軍戰的場地？蔣萬安表示，如果中華隊有進到決賽，會將賽事拉到大巨蛋，觀賽人數希望能開到2萬人。

民眾前天發現大巨蛋位於3壘跟外野的交界處竟漏水，遠雄副總楊舜欽昨說，已全面巡檢屋頂各區管線，但目前亞錦賽正進行中，為不影響賽事時程，造成修繕工程進度被壓縮，待亞錦賽結束後統整所有意見一併改善。目前該區座位並未對外售票，現場人員也會加強引導，以不影響民眾觀賽品質為優先。

亞錦賽成棒 秦慧珠 蔣萬安 黃牛票

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