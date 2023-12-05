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亞錦賽／敲成棒國際賽首轟感動 廖健富：全國都在看
亞洲棒球錦標賽台灣隊廖健富今年在中職賽季敲出22轟，今天首度在成棒國際賽開轟直言很不一樣，「感覺全國都在看、心情比較有起伏」， 也被總教練郭李建夫點名是帶動表現關鍵。
亞洲棒球錦標賽台灣隊今天預賽第2戰與巴勒斯坦交手，廖健富今天先發打5棒、指定打擊，1局上敲出2分砲開賽就帶起台灣隊士氣，台灣隊投打發揮，終場以19比0、6局搶下預賽2連勝，確定以A組第一名晉級複賽。
重砲好手廖健富今年在中職賽季單季敲出22轟，但此次首度披上成棒國家隊戰袍，今天敲出個人成棒國際賽首轟感覺特別不一樣，廖健富表示，擊球當下沒有想太多，做好設定、用剛好的力量，也有「借一點風」，才能順利開轟。
廖健富表示，今晚的全壘打跟以往在中職開轟感覺不太一樣，心情起伏比較大，「打出去感覺全國都在看」。
台灣隊總教練郭李建夫稱讚廖健富的全壘打帶動士氣，也點名今天的先發投手張景淯投3局、無失分，表現亮眼；郭李建夫期待接下來的比賽，球員表現可以維持高檔，朝完成亞錦賽2連霸目標邁進。
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