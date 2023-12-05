亞錦賽／為何不讓中華隊都在大巨蛋比賽？棒協說明原因

亞錦賽中華隊首戰在台北大巨蛋完封南韓，今天晚上6點30分將在台中洲際棒球場對上巴勒斯坦。有球迷好奇為何不讓中華隊都在大巨蛋打，棒協秘書長林宗成做出解釋。

中華隊3日在台北大巨蛋對上南韓，以4：0贏球，4日休兵，今天晚上在洲際棒球場對巴勒斯坦，6日在洲際棒球場對香港，7日休兵北上。如果中華隊打進4強超級循環賽，就會回到台北大巨蛋再比賽，5到8排名賽則在新莊棒球場進行。

有球迷疑惑為何不讓中華隊待在大巨蛋比賽，還要到台中，對此棒協秘書長林宗成表示，當初是以台北天母棒球場與洲際棒球場2地申辦亞錦賽，最後才確定大巨蛋可舉辦亞錦賽，因此把本來天母棒球場的比賽改在大巨蛋，中華隊開幕戰在大巨蛋，剩下2場預賽還是在洲際棒球場。

亞錦賽開幕戰是中韓對決又是大巨蛋首戰，因此吸引1萬6647名球迷進場，4日中午大巨蛋由菲律賓對決泰國，有1422人進場，晚上日本與巴基斯坦之戰6178人進場。中華隊高機率晉級4強超級循環賽，超級循環賽、季軍戰及冠軍戰都會在大巨蛋進行。