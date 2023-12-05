快訊

籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞錦賽／為何不讓中華隊都在大巨蛋比賽？棒協說明原因

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在台北大巨蛋首戰以4:0完封南韓。 記者侯永全／攝影
中華隊在台北大巨蛋首戰以4:0完封南韓。 記者侯永全／攝影

亞錦賽中華隊首戰在台北大巨蛋完封南韓，今天晚上6點30分將在台中洲際棒球場對上巴勒斯坦。有球迷好奇為何不讓中華隊都在大巨蛋打，棒協秘書長林宗成做出解釋。

中華隊3日在台北大巨蛋對上南韓，以4：0贏球，4日休兵，今天晚上在洲際棒球場對巴勒斯坦，6日在洲際棒球場對香港，7日休兵北上。如果中華隊打進4強超級循環賽，就會回到台北大巨蛋再比賽，5到8排名賽則在新莊棒球場進行。

有球迷疑惑為何不讓中華隊待在大巨蛋比賽，還要到台中，對此棒協秘書長林宗成表示，當初是以台北天母棒球場與洲際棒球場2地申辦亞錦賽，最後才確定大巨蛋可舉辦亞錦賽，因此把本來天母棒球場的比賽改在大巨蛋，中華隊開幕戰在大巨蛋，剩下2場預賽還是在洲際棒球場。

亞錦賽開幕戰是中韓對決又是大巨蛋首戰，因此吸引1萬6647名球迷進場，4日中午大巨蛋由菲律賓對決泰國，有1422人進場，晚上日本與巴基斯坦之戰6178人進場。中華隊高機率晉級4強超級循環賽，超級循環賽、季軍戰及冠軍戰都會在大巨蛋進行。

亞錦賽成棒

相關新聞

亞錦賽／為何不讓中華隊都在大巨蛋比賽？棒協說明原因

亞錦賽中華隊首戰在台北大巨蛋完封南韓，今天晚上6點30分將在台中洲際棒球場對上巴勒斯坦。有球迷好奇為何不讓中華隊都在大巨蛋打，棒協秘書長林宗成做出解釋。 中華隊3日在台北大巨蛋對上南韓，以4：0

亞錦賽／中華隊今交手巴勒斯坦 左投張景淯先發搶勝

亞洲棒球錦標賽台灣今天將與巴勒斯坦交手，預計派出具有旅美資歷的左投張景淯先發，根據情蒐巴勒斯坦打者對直球掌握好、變化球應...

王貞治送蔣萬安球棒 網友翻出58年前蔣經國老照片「半世紀的緣分」

台北大巨蛋舉辦亞錦賽，上周六棒協邀請世界全壘打王王貞治幫亞錦賽開球，王貞治送同場出席的台北市長蔣萬安簽名球棒，有網友翻出...

亞錦賽／中華隊12/5-6台中洲際登場 盧秀燕邀球迷進場力挺

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽12月4日起一連3天在台中洲際棒球場登場，市長盧秀燕代言宣傳今天發布影片，其中並回顧20...

亞錦賽／雨彈襲台「巨蛋效應」立刻浮現 球迷卻不習慣

亞洲棒球錦標賽開打第2天，全台不少地方下大雨，「巨蛋效應」立刻浮現，中午在台北大巨蛋的菲律賓、泰國隊之戰準時開打，同時間...

亞錦賽／一票難求 冠軍戰大巨蛋擬迎2萬人

台北大巨蛋前天迎接首場正式賽事亞洲棒球錦標賽「台韓大戰」，湧入近1萬7千名觀眾觀賽，因一票難求，許多球迷無法如願進場，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。