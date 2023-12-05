亞錦賽／中華隊今交手巴勒斯坦 左投張景淯先發搶勝

亞洲棒球錦標賽中華隊今天將與巴勒斯坦交手，預計派出具有旅美資歷的左投張景淯先發，根據情蒐巴勒斯坦打者對直球掌握好、變化球應對較差，投手群若控球發揮水準應不會有太大問題。

亞洲棒球錦標賽3日開打，中華隊開幕戰在台北大巨蛋迎戰韓國隊，靠著味全龍新生代王牌投手徐若熙先發投7局飆10K、無失分，展現王牌身手，率隊以4比0搶下歷史性首勝。

中華隊此次預賽與巴勒斯坦、香港、韓國同在A組，中華隊目前戰績1勝，昨天巴勒斯坦擊敗香港，拿下隊史亞錦賽首勝，中華隊昨天輪空，今天晚間將與巴勒斯坦在台中洲際棒球場交手，先前總教練郭李建夫就曾表示，對巴勒斯坦先發投手將派出張景淯。

張景淯具美職小聯盟資歷，今年返台加入中職味全龍隊，在中職一軍出賽都是後援，但對於先發角色也不陌生。

巴勒斯坦的球員都在美國念書或就業，因此不受近期以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間武裝衝突影響；巴勒斯坦陣中捕手蘇博（Tariq Suboh）打過美國獨立聯盟，野手埃拉布爾（Tarik Elabour）也曾在美職皇家隊小聯盟有出賽紀錄。

昨天巴勒斯坦在洲際出賽，中華隊也有派出情蒐在場，根據情蒐資料，巴勒斯坦球員全來自美國，投打都有一定程度，打者對於直球的掌握度相對好，但對變化球的應對較差，打者偏好揮大棒，中華隊投手群只要不要控球有太大偏差，不至於會有太大的問題。