亞錦賽／冠軍戰 大巨蛋擬迎2萬人

台北大巨蛋前天迎接首場正式賽事亞洲棒球錦標賽「台韓大戰」，湧入近1萬7千名觀眾觀賽，因一票難求，許多球迷無法如願進場，甚至在場外「求票」，引發討論。台北市長蔣萬安昨在議會備詢時表示，總冠軍賽可望開放2萬席位，會積極和遠雄溝通，盡量滿足民眾期待。

議會昨進行市政總質詢，議員陳炳甫提到前一天亞錦賽狀況，問蔣萬安「泡菜好吃嗎？」蔣笑回「好吃」，並給予大巨蛋很高肯定。市府邀請32年前在雨中比賽的「龍獅大戰」球員觀賽，大家感觸都很深。

陳炳甫說，大巨蛋整體有85分以上，加上交通局鼓勵民眾搭大眾運輸，北捷在25分鐘內疏散人潮，看起來很順利，卻是耗費市府大量人力資源，義消、警察和各局處也跳下來幫忙，未來球賽可容納4萬人、演唱會5萬人，市府仍要戰戰兢兢。

陳炳甫指出，12月8、9和10日還有分組循環賽與季軍、冠軍賽，是否有可能開放更多座位？除能增加壓力測試，還可舒緩一票難求狀況。蔣回應，總冠軍賽可開放2萬人進場，也會和遠雄積極溝通，朝開放更多席次。

不過，國民黨議員李明賢憂心，未來大巨蛋4萬人滿載，演唱會應會到5萬人，園區汽機車停車格加起來多達6千多個，若許多觀眾自行開車，將面臨交通大考驗，市府動線規畫要做好。

儘管球員、觀眾對台灣第一座室內棒球場給予高評價，但昨第二場賽事泰國對上菲律賓，卻出現「台北下大雨，大巨蛋下小雨」的狀況，在三壘與外野交界處竟漏水，水滴還不小，一度還有火災警報響起。議員李柏毅要求市府盡快處理，蔣也允諾一定即刻處理。

遠雄副總經理楊舜欽說，因應亞錦賽，連日進行室內裝修工程，施工過程管線接合不慎產生間隙，導致接合處滲漏，會全面巡檢、加強改善，不會影響亞錦賽賽事，建築主體也沒安全問題，現場人員會視情況引導，維持球賽欣賞品質。