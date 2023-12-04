亞錦賽／巴勒斯坦穆法裡好投 擊退香港奪隊史首勝

亞洲棒球錦標賽巴勒斯坦首度參賽，今天首戰與香港隊交手，巴勒斯坦先發投手穆法裡（Steven Mufareh）7局無責失分先發好投，率隊以3比1搶下隊史首勝。

亞洲棒球錦標賽昨天開打，巴勒斯坦首度參賽也是焦點，巴勒斯坦的球員都在美國念書或就業，因此不受近期以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間武裝衝突影響，球隊順利來台參賽，今天首戰在台中洲際棒球場與香港隊交手。

巴勒斯坦排出投手穆法裡先發展現壓制力，首局讓香港隊3上3下，2局下被首名打者敲出二壘打，1人出局後隊友守備失誤，但及時回穩沒有失分。

穆法裡3到6局沒有失分，7局下2人出局後有狀況，接連被敲2支安打、隊友守備失誤讓香港隊跑回1分，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有擴大失分危機。

巴勒斯坦隊前5局沒有得分，6局上1人出局後靠著觸身球保送上壘、盜上二壘，哈利姆（YunisHaleem）安打推進，再靠著觸身球保送攻占滿壘，滿壘時選到保送擠回第1分。

香港隊7局下扳平比數，巴勒斯坦8局上再起攻勢，靠著蘇博（Tariq Suboh）適時安打超前比數，9局上再有攻勢串聯多添1分保險分。

巴勒斯坦先發投手穆法裡投7局被敲5支安打，投出4次三振、失掉1分非責失分，拿下勝投。