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亞錦賽／大巨蛋比賽傳警報聲響 菲律賓教頭坦言被嚇一跳

聯合新聞網／ 綜合報導
台北大巨蛋。 記者侯永全／攝影
台北大巨蛋。 記者侯永全／攝影

亞錦賽今天迎來第2天賽程，儘管台北下大雨，但台北大巨蛋的泰國與菲律賓之戰，仍如期舉行。不料，比賽進行到7局下，球場竟出現「火災警報」聲音，兩隊球員都被嚇到。

據「ETtoday運動雲」報導，泰國與菲律賓球員都是生涯首次在「巨蛋」棒球場比賽，賽後兩隊大合照，球員拿著手機拍下自己跟大巨蛋的合影。菲律賓教頭奧蘭多（Binarao Orlando）表示，以前曾帶隊來台比賽，這是首次在巨蛋球場比賽，感覺非常好，燈光與球員休息室都很棒。

不過比賽卻出現意外插曲，7局下菲律賓進攻時，出現多次警報聲響，對此奧蘭多表示，「比賽中出現警報聲，有嚇一跳，馬上請翻譯去了解狀況，原來是場館正在進行火災警報測試。」

菲律賓終場以14：4在第7局提前扣倒泰國，奧蘭多直言為了拿下首勝，派出最強投手先發。菲律賓上屆亞錦賽奪下第5名，本屆目標是銅牌，球隊打擊不錯，但投手較弱。

亞錦賽成棒

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