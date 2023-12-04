亞錦賽／大巨蛋首戰獲多數球迷正面評價 有2點需改善　

亞洲棒球錦標賽昨天開打，這是台北大巨蛋首場正式比賽，受到不少關注。許多球迷在網上分享進場體驗，有人認為巨蛋內部漂亮、看球視野佳、動線順暢，但也有不少人批評音響太差，外觀太醜。

昨天中華隊推出徐若熙先發，他主投7局狂飆10K無失分，率中華隊4：0完封南韓，讓許多無法進場的球迷感到可惜，有人在PTT發文詢問大家對大巨蛋的評價如何？問題包含進出動線是否順暢、現場販賣食物價格及口味、座位與廁所的舒適度。

大部分網友對動線、觀賽視野、大螢幕及座位正面評價，「進場離場今天都很順暢」、」「交通超方便，8:50左右離開，9:20到板橋家」、「我在驗票入口處觀察 很多人一進來都哇嗚 好漂亮」、「真的不錯，現場看螢幕真的不小很可以」、「座位、燈光、動線都滿舒服的」、「廁所略輸新莊（棒球場），內野廁所足夠，外野廁所都要排隊」。

多數人認為大巨蛋外觀醜，但內部很漂亮，也有人提到商店數太少及音響設備問題，「音響爛，其餘都不錯」、「坐內野最後一排，覺得現場廣播的音響有點小聲」。