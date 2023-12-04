亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制
徐若熙在亞錦賽開幕戰繳出7局10K無失分的完美表現，助中華隊以4：0完封南韓。韓媒也不禁感嘆，從杭州亞運開始，都被中華隊「怪物投手」壓制。
韓媒《OSEN》以「球速154KM的怪物投手」形容徐若熙，指出他經歷手術後重返球場，美國棒球分析網站《FanGraphs》也關注。報導提到徐若熙中職初登板3.2局11K的神鬼紀錄，2022年動TJ手術，2023年賽季後半段回歸，在中職總冠軍賽G6投出7局無失分好投，幫助味全龍隊奪冠。
韓媒直言昨天遭徐若熙「戲耍」，從杭州亞運起，南韓就連續被台灣「怪物投手」壓制，包含響尾蛇農場第4名的林昱珉，以及紅襪2A火球男劉致榮。
文末提到，中華隊在國際賽一直扮演伏兵，就像今年亞運預賽南韓隊遭到痛擊，「台灣棒球，特別是投手實力並非伏兵，而是更勝一籌。」
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