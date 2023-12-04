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亞錦賽／1.6萬人 半小時內疏散

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北大巨蛋昨舉辦亞錦賽開幕戰中韓大戰，台北市長蔣萬安以市長及球迷雙重身分幫中華隊加油；他穿上中華隊球衣，預告會「盡情嘶吼」、「等一下如果叫得太大聲，不要太驚訝」，並不忘發臉書喊「我們要吃爆韓國泡菜！」

蔣萬安昨與卅二年前球迷在大雨嘶吼「我們要巨蛋」時，龍獅大戰的七位選手一起看球。他說，大家終於等到大巨蛋，因此邀請當時龍獅大戰的金臂人王平洋、拚命三郎黃煚隆、三壘手金手套郭建霖，統一獅王牌投手謝長亨、中職元年敲出聯盟首轟的汪俊良、統一獅當家捕手曾智偵等七位選手看這場中韓大戰。

蔣萬安表示，大巨蛋不只是場館，也代表台灣棒球發展、台灣運動產業非常重要的里程碑。他說，世界全壘打王王貞治前天開球給中華隊很大鼓勵，看到大巨蛋還不斷說「很棒、很讚！」他邀王貞治明年三月到大巨蛋看日本讀賣巨人隊交流賽。

【記者鍾維軒、洪子凱／台北報導】台北大巨蛋昨開放一萬六六四七人入場觀賽，交通如臨大敵。台北市交通局表示，散場時有四列北捷空車待命，班距調整為二分卅秒，加上六線公車接駁、停車場出入口管制，忠孝東路、逸仙路、光復南路與市民大道未塞車，比賽晚間八時卅三分結束，花廿五分鐘人潮疏散完畢。

亞錦賽成棒

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