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亞錦賽／業餘唯一先發 陳孝允攻下大巨蛋首打點

聯合報／ 記者藍宗標陳宛晶／台北報導
亞錦賽中華對南韓之戰，中華隊陳孝允打回大巨蛋史上第一分打點。記者侯永全／攝影
亞錦賽中華對南韓之戰，中華隊陳孝允打回大巨蛋史上第一分打點。記者侯永全／攝影

台北大巨蛋歷史性首場正式比賽，一六六四七名觀眾進場嘗鮮，從亞錦賽開幕儀式一路嗨到中華隊贏球，先發打線唯一業餘代表陳孝允沒漏氣，三局下內野安打攻下史上第一分打點，成為致勝一擊，更讓大批球迷爆出高分貝歡呼聲，他說：「以前從未看過這麼多球迷。」

中華、南韓大戰開打前，身兼亞洲棒球總會會長、中華棒球協會理事長的辜仲諒，穿著亞洲棒總外套出席開幕儀式，但忍不住掀開外套，秀出裡面寫有「ＣＴ」的上衣，期許中華隊打下勝利，「就是一百分了」。

中華隊昨一路壓制南韓，邁出亞錦賽二連霸的第一步；陳孝允出身合庫隊，很開心被排進先發陣容，特別在球帽寫上「全村的希望」，笑說：「是希望為業餘爭一口氣啦。」

昨天超過一萬六千名球迷首次在室內球場齊聲吶喊，回音響徹整座球場，陳孝允完全感受這股震撼力；廿九歲的他表示，從未看過這種大場面，剛上場很緊張，後來抱持平常心，不再想太多。

中華隊勝利投手徐若熙也說：「室內有回音，心臟會突然震動，暫停了一下，謝謝觀眾為我們加油。」

大巨蛋可容納四萬人，台北市政府十一月二日核發使用執照至今，短短一個月測試時間不夠，導致亞錦賽進場人數不到一半，棒界人士也嘆無法滿場相當可惜，甚至形容亞錦賽還在「大巨蛋測試賽」階段。

由於大巨蛋不同樓層疏散方式不同，基於安全考量，昨只開放內外野下層看台；徐若熙十日決賽再登板，很有機會在冠軍賽亮相，棒界人士建議進場人數可增至兩萬人，最快明年三月日本巨人隊訪台交流賽有機會首次出現四萬人滿場盛況。

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