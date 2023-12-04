亞錦賽／隊長拿莫．伊漾帶起攻勢 開心隊友一起分擔壓力

中央社／ 台北3日電

亞洲棒球錦標賽今天開打，由於是台北大巨蛋首場正式賽備受關注，拿莫．伊漾敲出大巨蛋首支二壘打、帶起台灣攻勢，他表示，雖然扛下隊長有壓力，但很開心有隊友一起分擔。

亞錦賽今天首戰台灣隊以4比0擊敗韓國隊，拿下大巨蛋歷史性首勝，除了先發投手徐若熙演出7局無失分、10次三振表現，是贏球頭號功臣；「台灣隊長」拿莫．伊漾在第3局敲出大巨蛋首支長打、帶起攻勢，也是關鍵之一。

拿莫．伊漾今天在第3局敲出直擊左外野全壘打牆的深遠二壘安打，接著邱智呈、陳孝允接連敲出安打攻下第1分，之後又陸續有攻勢。談到第3局擊到球當下的感覺，拿莫．伊漾賽後表示，「全力衝，沒有去想會飛到哪」。

這次扛下隊長重任，拿莫．伊漾坦言多少有點壓力，「但有這些隊友幫我分擔壓力，我很開心，大家都把氣氛弄得很好，也很拚盡全力去贏這場比賽」；拿莫．伊漾也有提醒隊友，第一場非常關鍵，氣勢打出來後，對後面比賽都會有幫助。

今天共有1萬6647名觀眾進場，拿莫．伊漾表示，「很開心很多觀眾看我們比賽，那個聲音會讓我們腎上腺素爆發，不想辜負他們的加油聲。」

拿莫．伊漾的母隊味全龍總教練葉君璋今天也有進場看球，子弟兵除了徐若熙，葉君璋也特別點到拿莫．伊漾表現不錯；葉君璋說：「他（拿莫．伊漾）今天在打擊有比較謹慎一點，還不錯。」

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