亞錦賽／隊長拿莫．伊漾帶起攻勢 開心隊友一起分擔壓力
亞洲棒球錦標賽今天開打，由於是台北大巨蛋首場正式賽備受關注，拿莫．伊漾敲出大巨蛋首支二壘打、帶起台灣攻勢，他表示，雖然扛下隊長有壓力，但很開心有隊友一起分擔。
亞錦賽今天首戰台灣隊以4比0擊敗韓國隊，拿下大巨蛋歷史性首勝，除了先發投手徐若熙演出7局無失分、10次三振表現，是贏球頭號功臣；「台灣隊長」拿莫．伊漾在第3局敲出大巨蛋首支長打、帶起攻勢，也是關鍵之一。
拿莫．伊漾今天在第3局敲出直擊左外野全壘打牆的深遠二壘安打，接著邱智呈、陳孝允接連敲出安打攻下第1分，之後又陸續有攻勢。談到第3局擊到球當下的感覺，拿莫．伊漾賽後表示，「全力衝，沒有去想會飛到哪」。
這次扛下隊長重任，拿莫．伊漾坦言多少有點壓力，「但有這些隊友幫我分擔壓力，我很開心，大家都把氣氛弄得很好，也很拚盡全力去贏這場比賽」；拿莫．伊漾也有提醒隊友，第一場非常關鍵，氣勢打出來後，對後面比賽都會有幫助。
今天共有1萬6647名觀眾進場，拿莫．伊漾表示，「很開心很多觀眾看我們比賽，那個聲音會讓我們腎上腺素爆發，不想辜負他們的加油聲。」
拿莫．伊漾的母隊味全龍總教練葉君璋今天也有進場看球，子弟兵除了徐若熙，葉君璋也特別點到拿莫．伊漾表現不錯；葉君璋說：「他（拿莫．伊漾）今天在打擊有比較謹慎一點，還不錯。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言