快訊

指多年朋友「一剎那就翻臉」 柯文哲談和柯建銘交情：先講壞話的絕對不是我

湯姆克魯斯、巨石強森都輸了！「她」才是票房天皇

2023最後一個月怎麼投資？資深大戶推10檔個股：到明年Q1都有行情

亞錦賽／徐若熙7局好投飆10K 葉君璋讚「有像王牌」

中央社／ 台北3日電
徐若熙。記者侯永全／攝影
徐若熙。記者侯永全／攝影

亞洲棒球錦標賽今天在台北大巨蛋歷史性開打，上演「台韓大戰」，徐若熙扛下先發重責，主投7局沒有失分，狂飆10次三振，母隊味全龍教頭葉君璋在場邊大讚「有像王牌」。

徐若熙在前2局演出6上6下，3局上1出局之後被金成祐敲出一壘安打，不過接著送出三振，再讓打者擊出三壘方向滾地球，三壘手劉基鴻演出美技守備，沒有失分；4局上再演出3上3下，飆出2次三振，加上右外野手陳孝允美技接殺；5局上也連解決3名打者。

5局中場過後，徐若熙在6局上雖然被首名打者敲安打，不過之後連製造3個出局數，最後飆出三振後振奮怒吼；7局上續投更是連飆出3次三振。雖然有80球的用球限制，不過最後徐若熙仍完成7局投球任務，第8局孫易磊接替登板。

總計徐若熙用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，根據現場計分板，單場最快球速為150公里。

葉君璋到場看球，他表示，徐若熙表現很穩定，尤其是變化球很有水準，讓打者不好掌握。雖然徐若熙今天最快球速150公里（計分板），不過葉君璋指出，以往這個時候是休息的時期，「反而現在球速這樣還能控制整個比賽，我覺得滿不錯的，有像王牌」。

亞錦賽成棒

延伸閱讀

Live／中華隊徐若熙飆10K聯手孫易磊鎖死韓國 4:0奪大巨蛋首勝

亞錦賽／宋嘉翔開心大巨蛋亮相 會小心接好徐若熙第1球

亞錦賽／徐若熙今晚抗韓 有機會4個月內3度大巨蛋先發

亞錦賽／徐若熙vs.韓職前年榜眼 劉基鴻確定扛4棒迎敵

相關新聞

亞錦賽／徐若熙7局狂飆10K 中華隊開幕戰4:0完封南韓

亞洲棒球錦標賽今天在台北大巨蛋開打，中華隊王牌投手徐若熙主宰戰場，對南韓隊開幕戰大演三振秀，先發7局只被揮出兩支安打、狂...

亞錦賽／茫茫人海尋葉總 徐若熙：一天沒看到他就怪怪

徐若熙今天把台北大巨蛋變成他的「三振秀」舞台，先發7局無失分，狂賞南韓隊打者10次三振，率領中華隊在亞洲棒球錦標賽開幕戰...

亞錦賽／這支中華隊讓教練很頭痛？陳孝允沒讓郭李失望

中華隊今天在亞洲棒球錦標賽開幕戰以4：0擊敗南韓，先發打線唯一業餘代表、出身合庫隊的29歲好手陳孝允，3局下關鍵安打成為...

亞錦賽／林承飛搶下第一安 南韓投手也懂這球要留

台北大巨蛋的正式比賽第一支安打，今天由林承飛搶下，一局下從南韓隊先發投手申憲珉手中敲出安打，申憲珉也主動確認是否需要換球...

亞錦賽／徐若熙歷史性第一球製造揮空 第一打席霸氣3球飆K

台北大巨蛋在正式比賽的第一球，今天由「龍之子」徐若熙投出，球速142公里，讓南韓打者揮空，第一打席則是霸氣的三球三振，在...

亞錦賽／邱智呈扛開路兼陌生的中外野 所有狀況輸入腦內資料庫

亞洲棒球錦標賽今天開打，中華隊首戰南韓隊，開路先鋒交付邱智呈，同時也將扛起中外野的守備任務。對於有機會搶下中華隊在台北大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。