亞錦賽／徐若熙7局好投飆10K 葉君璋讚「有像王牌」

亞洲棒球錦標賽今天在台北大巨蛋歷史性開打，上演「台韓大戰」，徐若熙扛下先發重責，主投7局沒有失分，狂飆10次三振，母隊味全龍教頭葉君璋在場邊大讚「有像王牌」。

徐若熙在前2局演出6上6下，3局上1出局之後被金成祐敲出一壘安打，不過接著送出三振，再讓打者擊出三壘方向滾地球，三壘手劉基鴻演出美技守備，沒有失分；4局上再演出3上3下，飆出2次三振，加上右外野手陳孝允美技接殺；5局上也連解決3名打者。

5局中場過後，徐若熙在6局上雖然被首名打者敲安打，不過之後連製造3個出局數，最後飆出三振後振奮怒吼；7局上續投更是連飆出3次三振。雖然有80球的用球限制，不過最後徐若熙仍完成7局投球任務，第8局孫易磊接替登板。

總計徐若熙用77球投7局，僅被敲出2支安打，沒有出現保送，飆出10次三振，沒有失分，根據現場計分板，單場最快球速為150公里。

葉君璋到場看球，他表示，徐若熙表現很穩定，尤其是變化球很有水準，讓打者不好掌握。雖然徐若熙今天最快球速150公里（計分板），不過葉君璋指出，以往這個時候是休息的時期，「反而現在球速這樣還能控制整個比賽，我覺得滿不錯的，有像王牌」。