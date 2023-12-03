亞錦賽／徐若熙7局狂飆10K 中華隊開幕戰4:0完封南韓

亞洲棒球錦標賽今天在台北大巨蛋開打，中華隊王牌投手徐若熙主宰戰場，對南韓隊開幕戰大演三振秀，先發7局只被揮出兩支安打、狂飆10K，領軍4：0獲勝，成為首位在大巨蛋留下勝投紀錄的球員。

徐若熙用77球完成先發任務，被揮出兩支安打都是南韓8棒金成祐，其他打者無法破解他的球路；徐若熙從首局K掉南韓開路先鋒朴柱燦起，每局都演出三振，退場前更是連飆4K，興奮握拳為自己喝采。

徐若熙優質先發退場，下次登板將是10日在大巨蛋決賽，中華隊最大目標當然是在冠軍賽奪勝，完成2連霸。

中華隊第2任投手孫易磊，後援兩局被揮出兩支安打，讓南韓掛零到終場，全場吞下12次三振。

中華隊面對南韓先發投手申憲珉，首局林承飛揮出全隊第1支安打，也是大巨蛋首安紀錄。

3局下，中華隊展開首波攻勢，拿莫．伊漾揮出二壘打，邱智呈安打形成一、三壘有人，接著陳孝允內野安打，攻下全隊第1分打點。

中華隊這半局串聯攻勢，林承飛安打再下一城，接著劉基鴻雙殺打，但三壘上的陳孝允跑回全隊第3分。

4局下，中華隊再靠陳文杰二壘打、林靖凱內野滾地球推進、拿莫．伊漾內野安打攻下第4分，一路領先到比賽結束。

中華隊全隊揮出10支安打，林承飛包辦3安最猛，陳孝允、拿莫．伊漾各有兩安。