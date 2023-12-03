棒球／亞錦賽晚間開打 大巨蛋鋪人工捲草台灣首見

2023年亞洲棒球錦標賽今晚由台灣對韓國進行開幕戰，這也是台北大巨蛋首場正式比賽，而球場採用的MS CRAFTBASEBALL TURF人工捲草，吸震佳、易恢復的特性也是國內首見。

台北大巨蛋採用的棒球專用人工草皮MS CRAFTBASEBALL TURF屬於捲草類型，和目前天母棒球場使用的直草型人工草皮大不同。

人工捲草的吸震效果佳且恢復速度快，適合用於多功能用途的台北大巨蛋，就算將來舉辦演場會等活動，也不怕傷害草皮。

當初鋪設人工草皮就花費2個月，之後再反覆鋪上7層細沙和7層人工顆粒才順利完工，為的就是要打造出媲美日本巨蛋的品質。

美津濃副理黃莉婷在接受媒體訪問時說：「捲草的特性就是可以增加15%左右的衝擊吸收力，對選手雙腳以及腰部的負擔都有減輕的作用。」

另外，人工捲草絲不易逐年減少以及傾倒狀況少，也沒有特定的傾倒方向，所以球在草皮上彈跳、滾動時十分安定，可減少不規則彈跳的情況出現。

對觀眾來說，人工捲草絲隨機扭曲，光線反射方向不一，相較於直草絲，可減少反光、不清晰的情形，觀眾觀賞賽事更為舒適。