中信贊助亞錦賽 為中華加油

世界全壘打王挺台灣，王貞治昨（2）日赴台北大巨蛋投出首場正式比賽前的歷史性第一球。中國信託商業銀行贊助「第30屆亞洲棒球錦標賽」，號召球迷為中華隊加油，「世界全壘打王」王貞治應中華民國棒球協會理事長辜仲諒之邀特別訪台，昨日為台北大巨蛋投出深具歷史意義的第一球。

台北市市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長Riccardo Fraccari及辜仲諒昨日特地陪同王貞治參觀台北大巨蛋，王貞治表示，台北大巨蛋花了很長時間才完成，場館高度很高、很漂亮，可能也研究美國和日本巨蛋球場設計，環境造英雄，台北大巨蛋一定會改變台灣棒球的未來，希望大家爭取機會為台灣加油，他也覺得大巨蛋比日本東京和福岡巨蛋更好，選手能在這裡比賽，應該要有自信，為國家、亞洲爭取榮光。

辜仲諒表示，非常榮幸邀請王貞治為台灣加持，他是一位偉大的運動家，時時刻刻關心台灣棒球，帶給國家、社會正面能量，給予小孩子、年輕人很好指導和建議，也包括他本人，王貞治給予辜仲諒人生最好的建議就是永不放棄，他也以此勉勵中華隊，要傳承這份精神。這種永不放棄的精神，不論是中國信託這樣大企業的員工，或是職業棒球員、職業籃球員都應該效法。

本屆亞錦賽自今日起至12月10日在台北大巨蛋、台中洲際棒球場及新北新莊棒球場舉行，其中開幕戰、B組預賽、超級循環賽及決賽將於台北大巨蛋進行，今日於台北大巨蛋開打的開幕戰由中華隊出戰韓國隊，總計17,000名幸運球迷將進場為中華隊加油，見證台北大巨蛋歷史時刻。

中華棒協理事長辜仲諒在亞錦賽賽前記者會為中華隊授旗，期勉中華隊旗開得勝，出席記者會的中信銀行董事長利明献表示，中國信託十分榮幸持續做為中華隊征戰國際的最強後盾，繼年初獨家冠名贊助國際賽事2023年WBC後，持續力挺亞錦賽，期待以實際行動攜手球迷為台灣棒球喝采。

以「稻草人式打擊法」為人熟知的王貞治，是世界棒壇傳奇球星，職棒生涯共擊出868支全壘打，迄今仍無其他職棒選手打破紀錄；長年旅居日本，但王貞治對台灣的深厚情感不言可喻。此次受邀訪台，王貞治投出歷史上的第一球，辜仲諒也化身捕手接球，王貞治更拓印雙手印，留下台灣棒壇經典時刻的永恆紀念。

12月3日台灣首戰將強碰南韓隊揭序曲，中國信託Home Run Taiwan將在YouTube開闢「亞錦賽熱血聊天室」，屆時將邀請體育主播蔡明里、楊正磊，以及專業球評黃忠義東哥與球迷共同為台灣加油。