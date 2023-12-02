亞錦賽／巴勒斯坦隊不受戰火影響 順利抵台

近期以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯衝突，而即將開打的亞洲棒球錦標賽巴勒斯坦首度參賽，不過由於大部分球員都住在美國，並沒有受到影響，目前已經抵台、備戰亞錦賽。

亞錦賽預賽分為A、B組，中華隊被分在A組，與韓國、香港、巴勒斯坦同組；B組有日本、菲律賓、巴基斯坦、泰國。中華隊明天在台北大巨蛋首戰韓國隊，之後移師洲際棒球場，分別對上巴勒斯坦、香港，分組前2名晉級超級循環賽制的複賽。

近期以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯之間武裝衝突，中華民國棒球協會秘書長林宗成透露，巴勒斯坦棒球協會會長就住在加薩走廊，要聯絡上十分不容易，還好副會長人在美國比較容易聯絡。林宗成坦言，本來憂心巴勒斯坦參賽受影響，後來確認巴勒斯坦參賽的球員都在美國念書或就業，因此不受戰爭影響。

亞錦賽巴勒斯坦隊從美國舊金山飛往台灣，已經在昨天晚間順利抵台，預計明天要在台中洲際棒球場進行練球，準備迎接4日與香港隊交手的首戰。

另外，林宗成表示，原先參賽隊伍有中國隊，後來中國隊不來後，改由斯里蘭卡遞補，「但因為斯里蘭卡已經破產，球隊無法出國，改由香港隊遞補」。