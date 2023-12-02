亞錦賽／對大巨蛋讚不絕口 南韓隊教練談中華隊直呼：令人害怕的存在

亞洲棒球錦標賽明天在台北大巨蛋要上演「台韓大戰」，南韓隊教練、球員都對大巨蛋讚不絕口，直呼比高尺巨蛋還要好，總教練鄭普明更說：「一踏進來就覺得好羨慕！」

亞錦賽明天開幕戰由中華隊與南韓隊交手，今天2隊在台北大巨蛋進行賽前練球，雖然韓國首爾有高尺巨蛋，不過南韓隊教練、選手進到台北大巨蛋都紛紛拿起手機拍照留念，甚至有教練大讚，「比高尺巨蛋還要好！」

總教練鄭普明就表示，「一進到這裡就覺得很羨慕，真的很棒，雖然我們也有巨蛋，但這次我們選手都是在22歲左右，比較少在巨蛋打球的經驗，應該大部分都是第一次。」鄭普明也指出，南韓隊正在進行世代交替，都是職棒新秀，希望藉此找一些潛力新血。

談到對中華隊的認識，鄭普明直呼，「一直以來對我們來說，中華隊都是令人害怕的存在，真的是很強的隊伍，我們選手到底能不能打到台灣投手的球，我都不能確定。」不過他也說：「雖然應該會不簡單，但我還是相信他們。」

明天中華隊推出新生代火球男徐若熙先發，對上南韓隊的21歲右投申憲珉，來自韓職SSG登陸者隊，最快球速152公里。鄭普明指出，申憲珉是比較穩定的投手，「在我心目中是第一名。」至於中華隊先發徐若熙，鄭普明說：「有預料到明天是他，球真的很快，控球也非常好。」

申憲珉則表示，台北大巨蛋的投手丘後方坡度有比較陡，但沒有太大問題，且大巨蛋比預期還要大，也很乾淨、漂亮。這次亞錦賽是申憲珉首度打成棒國際賽，他說：「本來有點緊張，但實際踏進來之後就比較還好，教練說好好享受比賽、磨練經驗。」