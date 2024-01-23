觀察站／公共藝術代辦倒就會好？ 把關評委最須改革

台灣近年出現不少美學遭質疑的公共藝術作品，監察院前年大動作申請調查公共藝術代辦亂象，讓各界批判聚焦在代辦，也讓「代辦」一詞受到汙名化。不過，公共藝術的問題真的出在「代辦」嗎？難道「代辦」倒了，公共藝術就會好？

政府機關興建公有建築物或重大公共工程必須設置公共藝術，但公務員對如何依法遴選公共藝術往往感到陌生，衍生出法律容許的「公共藝術設置委託代辦公司」，協助政府機關辦理公共藝術徵選。二○○八年代辦制度正式寫入公共藝術設置辦法，「公共藝術設置委託代辦公司」成為藝術界的新興行業，卻也開始衍生亂象。

公共藝術出現代辦「一條龍」圍標，多半是偏遠地區的小型案子。如地方國小校長對如何依法遴選公共藝術感到陌生，經費又有限，很容易聽從別人介紹找「薄利多銷」的民間代辦。而代辦費占公共藝術經費的百分之五，利潤並不高，造成能夠生存的代辦公司得接許多案子「薄利多銷」，自然出現監察院發現的「代辦集中」問題。

金額不高的公共藝術更容易成為代辦「圍標」的目標。有代辦主動打電話給必須辦理公共藝術徵選的公家單位，自行「殺價」代辦費，再找特定評委和藝術家「圍標」，向藝術家抽成；部分藝術家也樂於專門評選，「以量取勝」累積獲選公共藝術的履歷。

目前文化部朝政府設立專案管理中心協助公部門執行公共藝術方向改革，只是代辦權力由政府自民間收回就能改善公共藝術品質？由公部門或行政法人選擇評委，就能避免評委被少數人把持？

依監院資料，文化部專家學者資料庫專業層面分布不均且多年未新增調整，「視覺藝術專業類」委員名單人少又名不副實，如此結構不僅讓有心者容易「作票」，也無法選出符合世界潮流和時代美學的公共藝術作品。文化部在決定民間代辦的去留之前，大刀闊斧的目標更應是評委。