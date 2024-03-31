部會採購無人機流標 更怕買錯

考量資安，行政院禁止各部會使用及採購大陸廠牌資通訊產品，無人機使用率高單位，交通部、環境部、農業部都面臨挑戰。農業部林保署去年開標採購無人機，就遇到沒有廠商投標，只好依現有數量分配、必要時彼此支援。

基於邊坡巡查、橋條檢測需求，交通部也需仰賴無人機。據了解，禁陸令上路初期確實引發困擾，不是公務人員擔憂「買錯」得重買，就是廠商抱怨規定嚴格，為避免爭議，直接外包給無人機廠商施作，但合約都註明不得使用陸製產品。

農業部林保署副署長廖一光說，去年底林保署開標採購無人機，最後沒有任何廠商來投標，只得暫停採購。他說，林保署各分署現階段都還有符合規定的無人機，只是數量較少，理想應該是卅七個工作站各配置一台無人機，用在空拍、森林火災偵查，在沒有添購新無人機的狀況下，各分署仍可互相支援，只是相對不方便。

以大學為例，高教深耕計畫第二期去年已上路，首度新增「資安專章」，學校則禁止公務使用大陸廠牌資通訊產品，並擴及校園如外包餐廳、商店等。有大學表示，除電腦等常見用品外，印表機、監視器、空拍機等均在規範內，為此，列管產品也要逐步淘汰，去年便陸續淘汰一百多台大陸廠牌無人機。

環境部環管署說，目前無人機是歐美品牌，沒有這個問題。