聘約人員草案開後門？人事總處：國考仍是用人主軸

行政院人事行政總處提出「聘約人員人事條例」草案，引發外界質疑。人事行政總處昨再度澄清，聘約人員制度並非政務人員相關制度，不應混為一談，且草案目前仍在徵詢各界意見階段。

人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，規定三等以上聘約人員可在進用滿三年後任特定機關有職稱職務。這項內容被質疑是開後門，為政府用人找到更方便的方式。

人事行政總處昨再發新聞稿指出，政府現有約聘僱人員的相關法制保障不足，一直是立法院、聘雇人員、媒體及社會各界長期關心焦點；人事總處為強化這類人員有更完整的工作條件和發展環境保障，規畫「聘約人員人事條例」草案，聘約人員制度並非政務人員相關制度，不應混為一談。

人事總處指出，國家考試用人的公務人員制度依舊是政府用人的主軸，是政府人力最大宗，聘約人員不會成為公務人員、也不會影響公務人員體系升遷，更不會破壞文官考試制度。

人總表示，未來部分較高等級的聘約人員，因具備相當教育背景和專業技術等工作資歷，因此草案內容提出更積極構想，研議是否讓服務於某些非公權力業務領域的聘約人員，例如研究、文化館所、科技專業等，擔任或兼任有職稱的職務，讓他們的內行專業得以協助機關推展業務，也是因應積極延攬和留住這類專業人才在這些特定業務領域的配套做法；草案內容將聘約人員列為機關預算員額，當然就會受到政府用人管控，及立院預算審查監督，不會有用人浮濫問題。