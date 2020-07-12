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約聘人員晉升 學者：標準、資格待釐清

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
民眾黨立委張其祿（右）及政大公行系教授陳敦源（右）都認為，政府應該將約聘人員晉升條件及範圍再進一步說明清楚。（photo by 網路截圖）
民眾黨立委張其祿（右）及政大公行系教授陳敦源（右）都認為，政府應該將約聘人員晉升條件及範圍再進一步說明清楚。（photo by 網路截圖）

針對行政院人事總處拋出約聘人員在公家機關待3年後，就能晉升成為「準公務員」引發的熱議，政大公行系教授陳敦源12日受訪時表示，必須將晉升標準及適用的部門範圍清楚說明，透明化才能減少人民疑慮。民眾黨立委張其祿則批，政府不該只以簡單的年資當作晉升標準。

雙軌制部門應條列

行政院人事總處日前拋出增訂「聘約人員人事條例」引起一陣討論，政大公行系教授陳敦源指出，主要是現行的公務機關體系，試圖要從國家考試延攬所有人才，但考上的人數遠不及政府部門需要的人手。他說：「我們有一個總員額法，10年前卡了這16萬數字，但法律本身並沒有因為政府部門工作量增加而將數字擴大。」

他補充，勞權意識高漲也是問題浮現的原因，「公務機關內主管如果將一樣的任務分別指派給公務員及非公務員，非典型的公務員會說，為什麼做一樣的事情卻同工不同酬，另位公務員會認為，怎麼我考試進來卻不如一個約聘人員。」還有，法治化之後，沒經過考試即錄取的「非典型公務員」這些人的淘汰機制為何？

「雙軌制部門應條列出來，讓人民看清楚並討論。」陳敦源表示，關於開放雙軌的職務，職等高低不清楚，但是只限於「研究、文化館所、科技專業」還是太模糊，政府必須將開放雙軌制的機關與總數說明清楚。他提醒：「不分黨派民眾最痛恨的，就是沒能力又因為背景而上位的人，政府必須想辦法讓大家感覺到說不是這麼回事。」

適用範圍說清楚

陳敦源表示，如果就研究、文化管所與科技專業來說，大學已有校務基金，館所也有社教基金，醫院也有醫療作業基金提供彈性用人，機關、學校、文化廳舍到底需不需要再增加一套用人制度來增加彈性，「制度衍生的管理成本及人事作業的複雜到底值不值得，應該要好好思考。」

曾在中山大學政經系任教的民眾黨立委張其祿受訪時則說，現行的公務人員制度的確很僵固，雖然任用機制該彈性化，但還是應該要把配套說清楚一點，「而不是簡單的說任用滿幾年這樣很容易就轉正，這些都必須要更清楚的討論。」他認為，決策過程太簡單，對千辛萬苦考進公家機關的人不公平，也會破壞文官制度。

「約聘制人員待遇的確有待加強，但與公務員本質不一樣。」張其祿指出，公立大學跟私立大學的行政人員做一樣的事，但前者的待遇跟薪資好上許多。他認為，政府可以思考的是，公部門的業務，是不是一定都要公務人員來執行。

師大政研所教授曲兆祥則表示，公務機關內的聘用、約僱人員長年無明確管理辦法，導致有權勢者容易安插親信進入，的確有必要建立制度性規範，但修法內容涉及有職等職務等公職相關細節，需要再審慎評估，「以免有後門可鑽。」

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