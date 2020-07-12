修法亂了套…學者批開後門 文官體制崩壞

行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，考試院前副院長高永光表示，這是行政部門為自己用人找到更方便的方式，完全是便宜行事，文官體制會崩壞，讓政府能大舉提拔親信。

高永光表示，若未來政府部門職位改為經由國家考試任用和聘約人員雙軌，用人單位完全能夠掌控要用誰，絕對會發生徇私舞弊情形；現在的文官體制有一定機制，一般人通過國家考試後還要經過訓練，訓練及格才能進入政府部門任職，但聘約人員的方式，未來政府要怎麼用人都不知道。

高永光說，若聘約人員任用一定時間就能擔任或兼任有職稱職等的職務，一旦是位階很高的職務，根本就是「黑官」。現在無論政黨如何輪替，國家都能如常運作，就是因為有行政中立的文官，現在連一般文官都拿來酬庸，絕對不可以，以預算員額進用，也和政府多年喊的精簡人力理念背道而馳。

東華大學民族事務與發展系教授施正鋒表示，這次修法涉及的是考試權歸屬不清問題，但就算不修法，行政院人事行政總處和考試院早就長年在爭奪人事行政上的主導權。

讓行政權黑手伸進人事行政體系

施正鋒說，無論考試權擺在哪，保持獨立性都是首要事項，就算最後從五權分立變成三權分立，考試權回歸行政權，仍然是個獨立機構，如同國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）應超然中立，不受外力干擾，但這次修法顯然亂了套，大開後門讓行政權黑手更能伸進人事行政體系中。

施正鋒批評，蔡政府酬庸問題嚴重早已不是新鮮事，從近來的考監委、ＮＣＣ委員提名，到唐榮案皆有跡可循，現在竟然連文官系統都不放過。全面執政後什麼都要掌控的做法，堪稱把國民黨過去威權統治的方式，用「民主、八一七萬票」當包裝，全都搬回來了。

師大政研所教授曲兆祥表示，有別於公務人員有嚴謹的法律規範，公務機關內的聘用、約僱人員長年無明確管理辦法，導致有權勢者容易安插親信進入，某些機關甚至到了約聘人員比通過國家考試的公務人員還多的地步，的確有必要建立制度性規範；但修法內容涉及約聘三年者能擔任有職等職務等相關細節，則要再審慎評估，否則「沒有補到漏洞，反而開了後門」。