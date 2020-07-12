冷眼集／文官漂綠 家天下再進化

行政院研擬「聘約人員人事條例」，希望制度化保障聘約人員權益，儘管立意良善，卻形同開了一道「巧門」，成為非公務員進入公務體系的政治捷徑，衝擊行之有年的文官體制，埋下更大爭議。

蔡政府用人 裙帶關係備受質疑

蔡政府打算讓公務人才雙軌制，用人更富彈性，但民進黨政府上台後，用人標準一直備受質疑。二○一八年，民進黨立委管碧玲女婿林子揚以諮議聘用擔任駐泰代表童振源機要秘書，林子揚與管碧玲的關係被外界質疑是靠「裙帶關係」；外交部出面解釋，機要性質任用的聘用諮議，得免經公開甄審，待遇也是按照外交部外派人員的規定，但仍難杜悠悠之口。

屬於蔡英文總統人馬的「口譯哥」趙怡翔去年出任駐美代表處政治組長，這個機要人事安排猶如深水炸彈，引爆更大反彈，藍營質疑趙怡翔一步登天，跳過國考程序和專業外交人員訓練，只因趙是「國王的人馬」；監察院也糾正外交部，質疑趙怡翔不具外交人員資格卻出任駐外職務，外交部嚴重混用機要人員及聘用人員之進用機制。

民進黨立委近期透過修法將農田水利會及其財產國有化，未來全台灣十七個農田水利會都將收歸國有，相關人事任用全部改為官派，被網友嘲諷是天下為「公」，全都變成民進黨政府的附隨資產。

民進黨一再挑戰人事任用底線

從外交人員到基層農田水利會，從政務、機要到聘用人員，民進黨處處都想要「用人彈性」，人事地圖呈現一片綠油油，但種種做法挑戰人事任用的底線，破壞外界對文官體制的信任。蔡政府用人唯親，如今再為聘約人員另闢管道，自然更引發強烈質疑，文官體系若被大幅「漂綠」，民進黨恐怕不只要完全執政，永續執政才是終極目標。

口譯哥們將如雨後春筍？

過去廿年，不論政黨如何輪替，基層文官始終是中華民國最穩定的公務體系，不必隨顏色更迭，不用服務特定政黨，但眼看蔡政府任用親信，「口譯哥們」如雨後春筍般冒出，基層文官能服氣嗎？年輕人還要寒窗苦讀拚國考，還是好好經營關係，有朝一日就能平步青雲？