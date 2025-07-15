【專家之眼】謝淑薇的溫網復仇戰

今年溫布頓網球賽最受國人關注的，莫過於謝淑薇與拉脫維亞好手奧斯塔朋科合組的女雙，能否奪得冠軍，讓淑薇的大滿貫金盃累積到十座，完成「十全十美」的夢想，順便幫奧妹首次登上雙打球后的寶座。

奧妹是出了名的重砲，但也被戲稱為「骰子型」選手。她幾乎每一球都往邊邊角角狂轟，如果骰到六，對手便毫無招架之力，若骰到一，則失誤連連，可謂輸贏都取決於自己。她的代表作是19歲便爆冷奪下的法網大滿貫單打冠軍，而與今年女單決賽以兩個六比零贏得溫網女單冠軍的斯威雅蒂，對戰紀錄更是驚人的六連勝。可是，這次溫網女單第一輪卻爆冷敗給地主選手卡達。

儘管淑奧配在巡迴賽中跌跌撞撞，卻在第一次參加大滿貫就殺進了澳網決賽，惜敗給第一種子湯森與辛妮亞可娃。猶記得當時奧妹的網前失誤連連，錯過好多良機，「銀恨」決勝盤。這次溫網兩組人馬在四強碰頭，淑奧配卻一雪前恥，以直落二順利贏球。一向不擅長網前進攻的奧妹，竟然好幾次在網前扣殺成功。兩人默契更進一步，且始終維持高檔，瓦解了湯辛這對超強組合的氣勢。本來發球很厲害的湯森，表現反常，而辛妮亞可娃這名草地高手，在單打第一輪淘汰了第五種子鄭欽文，面對淑奧配的凌厲攻勢，也發揮不了，氣得用球拍「鏟草」，被主審警告。

其實，從八強到決賽共三場比賽，全都是淑奧配的復仇戰。除了上述湯辛組之外，八強對手俄羅斯的卡琳斯卡婭與羅馬尼亞的賽斯蒂婭，曾在今年五月初的馬德里大師賽四強擊敗過她們；決賽對手比利時的梅滕斯與俄羅斯的庫德梅托娃，則在五月中的羅馬大師賽16強贏了淑奧。卡賽配在溫網八強以搶七奪下第一盤，所幸淑奧臨危不亂，硬是在二、三盤接連破對手發球局逆轉勝。

來到決賽時，本以為延續兩人火燙的手感，可以再度復仇成功。然而，這次對手有備而來，故意在淑薇發球、奧妹站網前時，頻頻把球往後者身上打，逼出諸多失誤。到後來淑薇二發時，奧妹只好改站到底線，免得又暴露自己的弱點，卻也降低了威脅。

在對手戰術奏效，且先被破發球局的情況下，淑奧還能反破兩局拿下第一盤，證明只要兩人的狀態沒有同時下滑，仍然銳不可當。決勝盤本來先破了對手發球局，可惜最後遭到逆轉，讓無數球迷心都碎了。淑薇從來沒有在溫網決賽輸過球，頭一次敗北，讓人難以適應吧？

淑奧兩次打進大滿貫決賽都拿盤子，實在很嘔，有人怪淑薇沒有堅持到最後，甚至覺得她們該分了。可是仔細想想，奧妹的失誤也不遑多讓，且經過此役，她雙打排名來到世界第三的新高，感謝都來不及，怎麼可能輕言拆夥？

平心而論，兩人在比賽當中都發揮了自己的優點。淑薇刁鑽的鬼之切球，配上奧妹砲彈似的轟球，擦出了前所未有的神奇火花，讓人看了非常過癮。

如果奧妹願意痛下決心狂練網前技術，想必能讓這個組合更無敵，且對她自己的單打也有幫助，說不定還有機會和淑薇一起殺進美網決賽，補足淑薇四大滿貫唯一缺的那座冠軍盃呢！

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