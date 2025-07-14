溫網／揮別法網失利 辛納奪冠相信還能更好
5個星期前，義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）錯過3個冠軍點，錯過差點到手的法網金盃，但今天溫布頓他甜蜜復仇，4盤逆轉拍下尋求3連霸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），生涯第一座草地大滿貫金盃到手，輝煌紀錄再添一筆。
從法網失利到溫網得意，辛納對自己從挫折中恢復的能力感到自豪，「這真的很不容易，我總是努力對自己誠實，也常自我對話。我總是試著去接受現實，某種程度上，那些事情就是會發生。我相信如果你輸了一場大滿貫決賽，總比被某人殺掉好，你可是贏了兩盤。然後就要繼續前進、繼續努力。」
辛納提到，每次訓練都投入很多精力，「因為我覺得我能打得非常好，所以法網結束後我也說過，還不是放棄的時候，因為另一個大滿貫就要到了，然後我在這裡打得很好。」
這是辛納生涯第一座溫網金盃，生涯累積4座大滿貫，和阿爾卡拉斯只差1冠；今天逆轉勝也讓辛納終結和「小蠻牛」的對戰5連敗，生涯對戰推進到5勝8敗。
兩位新生代指標球星只相差1歲，辛納提到，有一位小1歲、幾乎戰無不勝的對手，是很大的動力來源，很開心兩人都持續努力並展現在球場上，且自己才23歲，相信還沒到顛峰狀態，希望能持續進步。
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