溫網／挑戰3連霸失利仍微笑 阿爾卡拉斯：已盡了全力

尋求溫布頓男單3連霸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天凌晨在先拿首盤下遭義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）逆轉，3連霸夢碎，但他落敗後仍帶著微笑，甚至為辛納鼓掌，坦然面對失敗。

這是阿爾卡拉斯6度打進大滿貫決賽首度落敗，但他感謝對手一起打出場精采的決賽，「我昂首挺胸走出球場，因為我今天已經盡了全力。」

「我只想著，OK，我打了一場大滿貫決賽，試著忘記自己輸了，為能夠打比賽而開心。所以現在我狀態不錯，我很開心。」世界排名第2的阿爾卡拉斯說。

上月法網決賽，阿爾卡拉斯瓦解辛納3個「冠軍點」下演出史詩級的五盤大戰逆轉勝，兩人溫網決賽再對決，他以4：6、6：4、6：4、6：4錯過生涯第6座大滿貫金盃，不過22歲的他也明白這只是自己和辛納逐漸建立「世仇」的起步，這場溫網決賽不會是終點。

阿爾卡拉斯遭辛納(左)逆轉，3連霸夢碎。 美聯社

阿爾卡拉斯分享，這和12個月前巴黎奧運決賽敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）的感覺很不同，去年無緣奧運金牌的自己情緒非常差，「對我來說，真的非常難接受那個時刻。」但他在生涯最大挫敗中學習，這次已經可以有不同感受。

「我就是接受一切，就像是，OK，我剛輸了一場大滿貫決賽，但我非常以進入決賽而自豪。」連3年打進溫網決賽的阿爾卡拉斯說，「我想保留住美好時刻，試著忘記糟糕的時刻。」

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