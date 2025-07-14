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溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

溫網／逆轉粉碎小蠻牛3連霸美夢 辛納復仇奪冠成義大利第一人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫布頓男單決賽，義大利「世界球王」辛納（左圖）擊敗西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（右圖）。路透社
溫布頓男單決賽，義大利「世界球王」辛納（左圖）擊敗西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（右圖）。路透社

尋求溫布頓男單3連霸的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）會師決賽，重演上個月法網決賽爭冠戲碼，不過這次結果出現翻轉，法網遭逆轉的辛納成後來居上一方，首盤讓出下以4：6、6：4、6：4、6：4粉碎阿爾卡拉斯的連霸夢，成為第一位高捧溫網男單金盃的義大利選手。

23歲的辛納今年澳網完成連霸，加上去年美網也登頂，生涯前3度打進大滿貫決賽都奪冠，完美勝率直到今年法網才破功，且是在錯過3個「冠軍點」下遭阿爾卡拉斯上演史詩級逆轉。

辛納奪溫網男單冠軍。 歐新社
辛納奪溫網男單冠軍。 歐新社

兩名新生代指標球星溫布頓再對決，尋求第6座大滿貫的阿爾卡拉斯握有對戰8勝4敗優勢，首盤雖率先遭到破發，但在2：4落後下連續回破，反以連拿4局之姿逆轉，以6：4先下一城。

右手帶著護具的辛納，第二盤一下場就破發成功，憑藉整盤唯一的突破就以6：4扳平戰局。

第三盤辛納再找回發球威力，前兩局沒出現任何「愛司」的他，第三盤就發出7記「愛司」，加上第9局把握機會破發成功，以再一個6：4取得盤數「聽牌」優勢。

辛納第四盤又在第三局率先破發，第八局再瓦解2個破發點，賽末發球局更連拿3分；儘管第一個「冠軍點」回球掛網，辛納第2個機會直接以發球拿下，最終就以6：4擊敗衛冕軍，完成甜蜜「復仇」，成為義大利第一人。

英國王妃凱特（右）頒獎給辛納（左）。 歐新社
英國王妃凱特（右）頒獎給辛納（左）。 歐新社

今年溫布頓單打冠軍可獲得300萬英鎊（約新台幣1.18億元），辛納除進帳高額獎金，也是生涯第一座草地大滿貫金盃，距離「全滿貫」只差法網。

阿爾卡拉斯挑戰3連霸失利，大滿貫數停在第5座，闖進決賽就奪冠的大滿貫完美勝率也破功，但仍有152萬英鎊（約新台幣5998萬元）的亞軍獎金進帳。

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