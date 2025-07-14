溫網／先拿首盤遭逆轉 謝淑薇大滿貫10冠失手

我國網球「一姐」謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科今年第二度打進大滿貫決賽，可惜和金盃都差一勝，昨天溫布頓決賽在先拿首盤下遭比利時梅騰絲／俄羅斯庫德梅托娃逆轉，以六比三、二比六、四比六屈居亞軍，謝淑薇迎接第十座大滿貫的機會再破局。

卅九歲謝淑薇生涯共握有七座大滿貫女雙金盃和兩座混雙冠軍，其中溫布頓就包辦五冠，是表現最亮眼的大滿貫。今年她和奧斯塔朋科開始攜手，澳網就勇闖決賽但挑戰連霸失利，溫布頓一路闖關，四強正是淘汰列頭號種子的澳網決賽對手捷克、美國聯軍絲妮柯娃／湯森，可惜仍沒過最後一關。

昨天首盤台拉組合在局數一比三落後下連趕五局，以六比三先下一城，但第二盤兩人第一個發球局都沒能保住，遭列第八種子的對手以六比二扳平盤數。

決勝盤台拉組合第五局率先破發成功，但沒能把握住四比二領先，謝淑薇第八局先遭破發、局數回到四比四平手，奧斯塔朋科第發球局也失守，讓對手以六比四逆轉奪下金盃，帶走兩小時廿三分鐘大戰勝利。

梅騰絲是謝淑薇二○二一年溫布頓和去年澳網的女雙冠軍搭檔，今年改成隔網對決，謝淑薇落敗後仍不改幽默風格，近年專攻雙打的她幽默說：「感覺我又可以回去打單打了。」過往四度打進溫布頓女雙決賽都奪勝，謝淑薇的溫網決賽百分百勝率雖破功，她仍笑著感謝球迷，直呼開心回到中央球場出賽。

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