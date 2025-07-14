溫網首見！賞對手貝果 斯威雅蒂奪冠

草地並非擅長的賽場，波蘭女網好手斯威雅蒂今年溫布頓卻寫下史無前例紀錄，昨天凌晨她僅僅花五十七分鐘就拿下勝利，且是賞給第一次闖大滿貫決賽的美國對手阿尼西莫娃兩個「貝果」，除是賽會一三八屆來首見，更是以生涯第一百場大滿貫勝利迎接溫布頓首冠。

廿四歲的斯威雅蒂曾是世界排名第一的好手，生涯已握有四座法網和一座美網冠軍，但過往溫網最佳只打進八強；上月法網挑戰四連霸失利後，她卻在草地賽場連戰皆捷，四強先以六比二、六比○淘汰東京奧運奪金的瑞士名將班希琪，昨天決賽更寫下連拿十二局的史無前例紀錄，締造六度闖進大滿貫決賽都奪勝的完美紀錄。

以第八種子身分奪冠，斯威雅蒂形容感覺「非常不真實」，她笑說：「我覺得網球持續讓我驚訝，我也一直讓自己驚喜。」她提到，這座金盃和二○二二年的美網冠軍都超出預期，情緒也比法網的四冠更濃烈，「因為我知道在法網我可以打得很好。這裡，我不能確定，我同時也要證明自己。」

過往大滿貫決賽的紀錄中，只有德國「玉羅剎」葛拉芙曾在一九八八年法網賞給白俄羅斯對手茲維列娃兩個「貝果」，斯威雅蒂昨天成為溫布頓第一人，讓廿三歲的阿尼西莫娃淚灑球場，擔任頒獎人的凱特王妃還暖心安慰落寞的新科亞軍。

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