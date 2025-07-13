溫網／遭前搭檔逆轉 謝淑薇錯過第10冠

尋求生涯第10座大滿貫金盃的我國「一姊」謝淑薇，和拉脫維亞女雙搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）今天在溫布頓女雙決賽登場，列大會第4種子的台拉組合和謝淑薇前搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄羅斯庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）大戰三盤，可惜以6：3、2：6、4：6吞敗，今年兩度打進決賽都「銀」恨。

溫布頓是謝淑薇成績最耀眼的大滿貫，除去年混雙登頂，她過去7座女雙大滿貫金盃就有4座是溫布頓拿下，且2013年和中國「金花」迎接大滿貫首冠，2019年和捷克史翠可娃（Barbora Strycova）也登頂，2021年復出後和梅騰絲高捧金盃，2023年和史翠可娃重新聯手又奪冠，今年要挑戰和第4位不同搭檔在溫網捧冠，展現「百搭女王」風采。

The 2025 Ladies' Doubles Champions - Veronika Kudermetova and Elise Mertens 🤩



The pair recover from going a set down to defeat Su-Wei Hsieh and Jelena Ostapenko 3-6, 6-2, 6-4 and claim their first Grand Slam title together ✨#Wimbledon pic.twitter.com/16sALGAsWr — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025

今天的女雙決賽首盤成破發大戰，前3局沒人能保發，讓台拉組合一度陷入1：3落後，不過第6局梅騰絲在破發點出現雙發失誤送分，局數回到3：3；第7局謝淑薇在局點打出漂亮的直線穿越致勝球，接續又首度破了庫德梅托娃發球局，讓台拉組合從局數1：3落後到連趕4局逆轉。

奧斯塔朋科的盤末發球局，謝淑薇盤末點時在網前直接封下對手回球，讓台拉組合打出連拿5局的強勢演出，以6：3先下一城。

第二盤謝淑薇和奧斯塔朋科的發球局接連失守，讓台拉組合陷入1：5落後，僅管第7局首度回破，但接續謝淑薇的發球局從40：0絕對領先到被破發，讓第8種子以6：2扳平盤數。

決勝盤第一分就是多拍來回，奧斯塔朋科的犀利正手拍逼出庫德梅托娃回球掛網，接續謝淑薇完全封鎖住網前再拿分數，但沒能完成破發。第3局台拉組合逼出梅騰絲4個破發點也沒能把握，雖在第5局終於突破庫德梅托娃發球局，但第8局謝淑薇也遭到破發，第10局奧斯塔朋科又出現雙發失誤，加上26拍來回失誤，出現破發點也是冠軍點，且第一個機會就被梅騰斯網前把握住，以6：4逆轉奪下金盃，成為2小時23分鐘大戰勝利。

台拉組合今年開始合作，第一場大滿貫就打進澳網決賽，當時不敵捷克、美國聯軍絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／湯森（Taylor Townsend），今年溫布頓4強賽雖「報仇」拍下頭號種子，闖進謝淑薇生涯第5度的溫網決賽，但今天打進決賽就奪冠的完美勝率破功，謝淑薇無緣生涯第10座大滿貫金盃，和奧斯塔朋科也錯過68萬英鎊（約2683萬新台幣）冠軍獎金。

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