溫網／遭前搭檔逆轉 謝淑薇錯過第10冠

尋求生涯第10座大滿貫金盃的我國「一姊」謝淑薇,和拉脫維亞女雙搭檔奧斯塔朋科(Jelena Ostapenko)今天在溫布頓女雙決賽登場,列大會第4種子的台拉組合和謝淑薇前搭檔比利時梅騰絲(Elise Mertens)/俄羅斯庫德梅托娃(Veronika Kudermetova)大戰三盤,可惜以6:3、2:6、4:6吞敗,今年兩度打進決賽都「銀」恨。

溫布頓是謝淑薇成績最耀眼的大滿貫,除去年混雙登頂,她過去7座女雙大滿貫金盃就有4座是溫布頓拿下,且2013年和中國「金花」迎接大滿貫首冠,2019年和捷克史翠可娃(Barbora Strycova)也登頂,2021年復出後和梅騰絲高捧金盃,2023年和史翠可娃重新聯手又奪冠,今年要挑戰和第4位不同搭檔在溫網捧冠,展現「百搭女王」風采。

The 2025 Ladies' Doubles Champions - Veronika Kudermetova and Elise Mertens 🤩



The pair recover from going a set down to defeat Su-Wei Hsieh and Jelena Ostapenko 3-6, 6-2, 6-4 and claim their first Grand Slam title together ✨#Wimbledon pic.twitter.com/16sALGAsWr