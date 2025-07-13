溫網／阿爾卡拉斯與辛納接棒三巨頭 溫網決賽再次宿敵對決

西班牙好手阿爾卡拉斯今天將在溫網男單決賽迎戰來自義大利的世界球王辛納，前者尋求溫網三連霸，後者志在溫網首冠，兩人都是接棒網壇三巨頭的新生代選手，將再上演宿敵對決。

法新社報導，阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）5週前才在法國網球公開賽男單決賽上演史詩級逆轉擊敗辛納（Jannik Sinner），兩人今天將於神聖的溫布頓網球錦標賽中央球場（Centre Court）再次爭霸。

阿爾卡拉斯和辛納包辦了過去8次大滿貫賽的7座男單冠軍，從2024年開始，兩人各自摘下其中3冠。

瑞士天王費德勒（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）及塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）共同締造的三巨頭傳奇時代告一段落後，阿爾卡拉斯與辛納的新生代對決成為網壇焦點。

阿爾卡拉斯打法華麗，虜獲了中央球場球迷的心，而男單世界排名第一的辛納則被視為「喬科維奇2.0」，打法冷靜、高效率且很少失誤。

坐擁兩座溫網金盃的衛冕者阿爾卡拉斯，在今天決賽稍微更被看好奪冠，但他明白唯有全力以赴，才能抵擋辛納的挑戰。

阿爾卡拉斯目前男單世界排名第2，僅次於當今世界球王辛納，但他與辛納的對決紀錄為12戰8勝，其中包括近期的5次對戰連勝。

年僅22歲的阿爾卡拉斯已摘下5座大滿貫賽金盃，目前正處於職業生涯最佳的24連勝。

23歲的辛納坐擁3座大滿貫金盃，這次是他首度闖進溫網決賽，但他曾在3年前溫網男單第4輪擊敗阿爾卡拉斯，是上一位在溫網戰勝阿爾卡拉斯的選手，辛納將從這場勝利汲取信心。

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